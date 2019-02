Familie ontvluchtte bosbranden en speelde hond kwijt. Na 101 dagen zijn ze herenigd: “Wij zijn zo trots op hem” Karen Van Eyken

21 februari 2019

15u49

Bron: AP, BBC, The Guardian 0 Dieren Eind vorig jaar hielden bosbranden lelijk huis in de stad Paradise in Californië. De familie Ballejos sloeg op de vlucht met de hond. Maar de viervoeter sprong in paniek uit de pick-uptruck. Sindsdien was Kingston spoorloos. Na 101 dagen zoeken, is hij nu weer herenigd met zijn baasjes.

De familie Ballejos zei dat ze nooit de hoop had verloren nadat ze de hond in november tijdens de vlucht voor de oprukkende bosbranden was kwijtgespeeld. De gezinsleden lieten overal flyers achter en contacteerden opvangcentra. “Elke nacht vroeg ik aan mijn vader om hem te gaan zoeken”, zei dochter Maleah.



Tot er een verlossend telefoontje kwam. Afgelopen weekend spotten vrijwilligers van een opvangcentrum een grote hond op bewakingscamera’s, waarna ze een val opzetten om hem te kunnen vangen. En met succes.



“Zondag ging ik een kijkje nemen en daar zat hij”, vertelde vrijwilliger Ben Lepe aan persbureau AP. “Het was geweldig om hem te zien en te beseffen dat hij het vanaf nu weer goed zou hebben.” Op Facebook hadden de medewerkers van het opvangcentrum een bericht gezien over een vermiste hond en ze contacteerden de baasjes.



“Toen ik het vernam, had ik tranen in de ogen”, zei Gabriel Ballejos, eigenaar van Kingston. “Ik ben zo trots op hem. Ik kon het amper geloven. Hij is een echte surviver.”



De familie denkt dat de hond zijn beproeving al die tijd wist te overleven door stinkdieren of skunks te eten.

De stad Paradise werd op 8 november vorig jaar helemaal in de as gelegd. Bijna 15.000 huizen werden vernield en 85 mensen lieten het leven.



Angel Herrera, van de organisatie ‘Friends of Camp Fire Cats’, vertelde dat de medewerkers sinds de doortocht van de bosbranden in de regio al meer dan 200 vermiste huisdieren hebben gered.

Bekijk ook: