Fail van de dag: grote hond wurmt zich in piepklein mandje

sam

13u27

Bron: KameraOne 10

Ocharme! De grote hond in deze video uit Colombia merkt dat zijn bed is ingenomen door een kleine indringer. In plaats van zijn concurrent weg te jagen, probeert hij zich dan maar herhaaldelijk in een veel te kleine mand te wurmen. Comfortabel ligt hij niet, maar zijn pogingen leveren ons wel deze prachtige video op!

rv Hond mandje.

Meer over Colombia

human interest