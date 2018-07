Ezeltje wordt gruwelijk mishandeld in politieke protestactie en sterft kg

23 juli 2018

20u01

Bron: Daily Mail, Facebook 0 Dieren Een zwaargewonde ezel die een week geleden werd gevonden in Pakistan, is overleden. Het dier werd wellicht het slachtoffer van enkele politieke activisten: voor hij werd mishandeld, werd op zijn lichaam de naam van een politieke partij geschilderd. Ondanks de zorgen van een lokaal opvangcentrum is hij na een week bezweken aan zijn verwondingen.

Vorige week werd de ezel gevonden en overhandigd aan de Pakistaanse Ayesha Chundrigar Foundation (AFC). De verzorgers waren geschokt door de staat van het dier. De ezel had een grote wonde op zijn hoofd, waardoor zijn schedel zichtbaar was, en had verschillende interne bloedingen. Daarnaast was zijn kaak gebroken en miste het dier zijn linkeroog. Waarschijnlijk werd de ezel geslagen of bekogeld met scherpe objecten.

Er wordt vermoed dat de ezel werd mishandeld in het kader van een politieke protestactie. Op zijn vacht stond de naam van een politieke partij in Pakistan geschilderd. De mishandeling vond plaats ongeveer een week voor de algemene verkiezingen in het land.

De ACF besloot het ezeltje Hero te noemen. Een week lang verzorgden ze het dier: ze verwijderden de maden, gaven het pijnstillers en volgden zijn vooruitgang nauw op. Even leek het ook alsof Hero beter werd. Hij kon weer zelf rechtstaan, en at voedsel in poedervorm, rapporteerde de organisatie. Het geluk was van korte duur. Het ezeltje stierf gisteren, nadat hij plots ook ademhalingsproblemen ontwikkelde.

"Hij had maar een week van geluk, vrede en liefde bij ons, en we zagen een prachtige, intelligente persoonlijkheid die mishandeld en gemarteld werd zonder reden", schrijft het opvangcentrum.