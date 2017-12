Ezels dreigen te verdwijnen want China koopt ze allemaal op Gerben van 't Hof

20u31 20 REUTERS De Chinese vraag naar ezels is zo groot dat Afrikaanse landen de export aan banden hebben gelegd om te voorkomen dat er geen dier meer overblijft. Dieren Dierenbeschermers slaan alarm nu China de importbelasting op ezelhuiden verlaagt. In het land is een enorme vraag naar de vellen, die een geneeskrachtige werking zouden hebben.

China heeft al zoveel ezelshuiden geïmporteerd dat het aantal dieren wereldwijd is teruggelopen. Om aan de sterke vraag te blijven voldoen, maakt Peking de import goedkoper door met ingang van morgen de belasting terug te brengen van 5 naar 2 procent. Van de ezelhuiden wordt gelatine gemaakt, Ejiao genoemd. Chinezen hebben er tot wel 340 euro per kilo voor over.

Het gevolg is dat overal ter wereld minder ezels rondlopen. Afrikaanse landen als Niger en Burkina Faso, Mali, en Senegal verboden eerder dit jaar al de export van ezel omdat er vanwege de vraag uit China een tekort dreigde. De dieren zijn in de arme landen een belangrijk transportdier en planten zich bovendien vrij langzaam voort.

Bloedarmoede

China had zelf ook ezels maar volgens officiële cijfers daalde het aantal van elf miljoen in 1990 nar 3 miljoen nu. Regelmatig duiken beelden op van ezels die onder beroerde omstandigheden worden gehouden en gedood. De huiden worden ingeweekt en gekookt. De overgebleven gelatine zou goed zijn tegen onder meer bloedarmoede.

Dierenbeschermers roepen China op om de import van ezelshuiden aan banden te leggen. Volgens de organisatie The Donkey Sanctuary neemt het land jaarlijks 1, 8 miljoen huiden af maar er is vraag naar wel 10 miljoen vellen.

Wereldwijd leven naar schatting nog 44 miljoen ezels.