Ezel knabbelt aan wortelkleurige sportwagen: duizenden euro schade 18u29

Bron: BBC, Bild 1 McLaren/Thinkstock Dieren De Duitser Markus Zahn (49) parkeerde zijn knaloranje McLaren Spider naast een weide in het Duitse Vogelsberg. De weide van ezel Fitus, en die had vorig jaar in september danige honger dat hij de sportwagen - met een prijskaartje van 310.000 euro - verwarde met een reuzenwortel en er zijn tanden in zette. De rechter vond de eigenaar van de ezel aansprakelijk voor 5.800 euro schade aan de auto.

De eigenaar van de ezel kan nog in beroep gaan. De politie vermoedt dat Fitus de McLaren 650S Spider verwarde met een wortel. De eigenaars van de ezel argumenteren dat Fitus misschien niet de dader was en dat meneer Zahn zijn auto niet op die plek had mogen parkeren.

"Ik keek in de achteruitkijkspiegel en zag een paar pluizige oren. Toen hoorde ik een vreemd geluid", getuigde Zahn aan de krant Bild. "Het geluid kwam van de ezel, die aan mijn bumper aan het knagen was". Zahn voegt er nog aan toe dat hij niet kwaad is op de ezel. Maar de schadevergoeding wil hij wel graag ontvangen.

De garage waar Zahn de auto kocht draaide op voor het leeuwendeel van de opgelopen schade, maar Zahn moest wel nog 5.800 euro betalen en die wilde hij laten vergoeden door Fitus' baasjes. Zahns verzekeringsmaatschappij weigerde immers tussenbeide te komen en stelde dat hij maar een betere parkeerplaats had moeten kiezen.