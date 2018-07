Extreme temperaturen zorgen voor alarmerende vissensterfte



Arne Adriaenssens

23 juli 2018

16u28

Bron: The Local/Natuurpunt 0 Dieren De Zwitserse meren en vijvers veranderen langzaamaan in massagraven. De extreme warmte van de laatste maanden doet de temperatuur van stilstaande waters drastisch stijgen. Ook in ons land krijgen waterdieren het stilaan lastig.

Ook Zwitserland bukt onder extreme temperaturen. De maand juni was de warmste juni in een volledige eeuw. Hierdoor stijgt ook de temperaturen van de meren en vijvers aanzienlijk. Lokaal wel tot 25 graden.

De aanwezige fauna is daar niet mee opgezet. Vissen als vlagzalm en forel zijn erg gevoelig aan de warmte en dreigen de zomer dus niet te overleven. Op enkele exotische soorten na, voelen maar weinig zeedieren zich bij zulke temperaturen als een vis in het water.

Druppel op een hete plaat

In 2003 kampte het land met een gelijkaardige opwarming van het water. Toen spoelden de dode vissen massaal aan op de oevers van enkele meren waardoor de geur van verrotting zich door de Zwitserse dalen verspreidde.

Natuurorganisaties proberen dat nu ten allen kosten te voorkomen. Op verschillende plekken vangen ze vissen om ze elders terug vrij te laten. Al is dat een druppel op hete plaat. De enige echte redding zou een lange regenbui boven de vijvers en meren zijn.

Zuurstoftekort en botulisme

Ook in België eist de hitte zijn tol onder water. In de Dender dreven afgelopen week al heel wat ‘verdronken vissen’ op het water. Door de hitte was er onderwater een acuut zuurstoftekort ontstaan. Meer dan 20 dode vissen dreven hierdoor aan.

Ook botulisme steekt weer de kop op. Als er weinig zuurstof in het water zit, gaat het organisch afval in sneltempo rotten waarna de botulismebacterie vrijkomt. Deze bacterie vergiftigt het water waardoor iedereen die ervan drinkt getroffen kan worden.

Het voornaamste slachtoffer zijn eenden. Ze drinken van het water waarna ze langzaamaan verlamd raken. Als uiteindelijk ook hun hoofd verlamd, valt het in het water waarna de dieren verdrinken. Let ook op dat je huisdieren niet van het water in de rivieren drinken. Ook zij kunnen door de bacterie getroffen worden.