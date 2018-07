Experts reageren met afschuw nadat walvisjagers “per ongeluk” beschermde blauwe vinvis doden KVDS

12 juli 2018

11u59

Bron: WDC, Visir, The Mirror 13 Dieren IJslandse walvisjagers hebben afgelopen weekend een zeldzame en beschermde blauwe vinvis gedood. Dat meldt natuurbeschermingsorganisatie Whale and Dolphin Conservation (WDC), die foto’s publiceerde van het incident. De beelden worden op afschuw onthaald door experts. Het bedrijf dat de walvis binnenhaalde, zegt dat het “per ongeluk” gebeurde.

Hvalur hf. ging volgens de IJslandse online krant Visir in juni na een pauze van twee jaar opnieuw aan het jagen op gewone vinvissen. Die zijn met een lengte van maximaal 27 meter de op één na grootste diersoort ter wereld. Ook gewone vinvissen zijn beschermd, maar de IJslandse regering gaf het bedrijf de toestemming om dit seizoen 238 van de dieren te doden. Ondanks het internationale verbod op commercieel walvisjagen. IJsland werd daarvoor in het verleden al bedreigd door de Europese Unie met economische sancties.

Zeldzame kruising

Zaterdagavond, even voor middernacht, haalden de walvisjagers volgens de WDC hun 22ste vangst van het seizoen binnen in hun vestiging in Hvalfjörður. De walvis trok meteen de aandacht van Arne Feuerhahn, een Duitse natuurbeschermer die de jacht volgde. Net als een aantal andere experts bestudeerde hij foto’s van de vangst en ze kwamen tot de conclusie dat het ging om een blauwe vinvis, of op zijn minst om een zeldzame kruising tussen een blauwe en een gewone vinvis.

“Op basis van de fysieke kenmerken en de kleur van de onderkaak en baleinen kan het niet gaan om een gewone vinvis”, aldus dr. Marianne Rasmussen, die Project Blue Whale leidt aan de universiteit van Húsavík. Dat programma volgt 200 blauwe vinvissen voor de kust van IJsland. “De bonte grijze kleur van het lichaam wijst in de richting van een blauwe vinvis. De walvis in kwestie is ofwel een blauwe vinvis ofwel een kruising tussen een blauwe en een gewone vinvis. Genetisch onderzoek kan daar duidelijkheid over scheppen.”

Uitgeroeid

Blauwe vinvissen zijn de grootste dieren ter wereld en kunnen tot meer dan 30 meter lang worden. Er zouden nog maar 10.000 tot 25.000 exemplaren leven in het wild en daarmee is de soort erkend als bedreigd. Sinds 1966 mag er niet meer op gejaagd worden, nadat vorige eeuw zo’n 90 procent van de populatie werd uitgeroeid. (lees hieronder verder)

Volgens de bedrijfsleider van Hvalur hf. – Kristján Loftsson – zou het om een vergissing gegaan hebben en werd de walvis “per ongeluk” gedood. Dat zei hij in een reactie aan de Britse krant The Mirror. Jagers zouden het dier verkeerdelijk aanzien hebben voor een gewone vinvis in plaats van voor een hybride, zoals Loftsson het dier noemt. “Je kan dat moeilijk zien als zo’n dier in de oceaan rondzwemt. We zien regelmatig blauwe vinvissen en die zien er heel anders uit. Die laten we gewoon met rust. We hadden niet door dat dit een kruising was.”

Harpoen

Hvalur hf. doodt walvissen met een harpoen. Volgens Loftsson is 84 procent van de dieren meteen dood. Maar hij geeft toe dat het minuten lang kan duren eer een tweede harpoen wordt afgeschoten als dat niet het geval is. Of dat geen onnodig lijden is? “We zien het als een job, een inkomen voor de jagers. Walvisblubber wordt overigens gebruikt om mensen met ijzertekort te helpen.”

Over de dierenrechtenorganisaties die zijn bedrijf aanvallen is hij duidelijk: ze zijn “tegen alles”.