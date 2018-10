Experte geeft advies: zo bescherm je dieren in je tuin gemakkelijk tegen de koude

Laurence Machiels

21 oktober 2018

07u00 2 Dieren Ook al genieten we nog van een heerlijke nazomer, de koude komt er onherroepelijk aan. Veel dieren in de tuin zijn nu al naarstig op zoek naar een geschikte plek om te overwinteren. Help ze een handje, het kost geen moeite.

Egels

Een pak dieren zoals egels, salamanders en padden brengen de winter al slapend in je tuin door. Egels slapen bijvoorbeeld van oktober of november tot maart of april, afhankelijk van de temperatuur. Ruim de bloementuin niet op, al die droge stengels en bladeren vormen een isolerend deken voor winterslapers en voor tal van insecten en spitsmuisjes, die nuttige slakkeneters zijn. Snoei sowieso je siergrassen niet voor eind maart: egels overwinteren er graag in. Leg her en der ook een hoop bladeren, met een bodem van dikke takken. Ook dat is een prima winterslaapverblijf voor egels. Of maak een egelhotel, van een wijnkistje waar je een tunnel aan bouwt, met een doorgang van minstens 10 centimeter. Leg wat bladeren op de bodem.

