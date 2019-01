Everzwijn vernielt glazen deur, dringt woonkamer binnen en bezorgt jongen (6) de schrik van zijn leven HR

Bron: La Dépêche 0 Dieren Een everzwijn van om en bij de 80 kilo heeft het huis van een Frans gezin op stelten gezet. Terwijl hun zoontje van 6 jaar voor televisie zat, stormde het wilde zwijn recht doorheen een glazen deur de woonkamer binnen. Het begin van enkele angstaanjagende momenten.

Het was zaterdagochtend toen de kleine uit Muret, in de buurt van Toulouse, rustig in de zetel voor tv zat. Wat hij niet wist, is dat door de openstaande poort een everzwijn de tuin was binnengedrongen. Toen die met zijn eigen spiegelbeeld geconfronteerd werd in een glazen deur, sloegen de stoppen van het beest volledig door.

Hij ramde het dubbel glas en stormde de woonkamer binnen. De 6-jarige raakte gelukkig niet gewond. Hij begon te roepen en waarschuwde zijn 11-jarige zus, die ook luid begon te schreeuwen. De vader van het gezin stond net onder de douche. Hij spurtte zo snel hij kon naar beneden.

Bloed en urine

Op een periode van amper 2 minuten trok het beest een spoor van vernieling door het salon en een kamer ernaast. Muren waren besmeurd met bloed en overal lagen plasjes urine van het dier, dat uiteindelijk weer verdween door dezelfde deur waardoor het was binnengekomen.

Na het voorval gingen jagers op zoek naar het everzwijn, maar het is nog niet gevonden.

