Europese Unie verbiedt kabeljauwvangst in Baltische Zee tot eind dit jaar AW

23 juli 2019

15u59

Bron: Belga 8 Dieren De Europese Commissie verbiedt alle commerciële kabeljauwvangst in de Baltische Zee tot 31 december 2019, om het visbestand in de regio te redden. Het gaat om een noodmaatregel omdat het kabeljauwbestand gevaarlijk laag staat in het gebied, legt bevoegd Eurocommissaris Karmenu Vella uit.

Het verbod gaat meteen in, geldt voor alle schepen die actief zijn in de commerciële visvangst en dat op alle gebieden in de Baltische Zee waar kabeljauw aanwezig is. Het verbod is van kracht tot 31 december.



Het gaat om een noodmaatregel. Het kabeljauwbestand in de Baltische Zee staat op een gevaarlijk laag pitje en een volledige instorting "zou catastrofaal zijn voor de vele vissers en vissersdorpen rond de Baltische Zee", zegt Eurocommissaris voor Visserij Karmenu Vella. "We moeten dringend maatregelen nemen om het bestand terug op te bouwen, zowel in het belang van de vissen als in dat van de vissers."



De Commissie overlegt later dit jaar nog met de lidstaten over maatregelen op de lange termijn. De Baltische Zee of Oostzee grenst aan Zweden, Denemarken, Estland, Letland, Litouwen, Polen, Duitsland, Finland en Rusland.

