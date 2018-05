Europees Parlement wil wereldwijd verbod op dierproeven voor cosmetica SVM

03 mei 2018

17u06

Bron: Belga 0 Dieren De Europese Unie moet een diplomatiek offensief uitrollen om ervoor te zorgen dat tegen 2023 een wereldwijd verbod op dierproeven voor cosmetica wordt ingevoerd. Dat staat in een resolutie die vandaag met kamerbrede meerderheid is goedgekeurd in het Europees Parlement.

In de Europese Unie bestaat sinds 2013 een verbod op de verkoop van cosmetica waarvoor dierproeven zijn aangewend. Dat heeft de industrie echter niet verhinderd om zich verder te ontwikkelen. "De Europese cosmeticasector blijft wereldwijd de nummer één, is meer dan 77 miljard euro per jaar waard en stelt twee miljoen mensen tewerk", aldus Frédérique Ries (MR), co-auteur van de resolutie.

Sindsdien hebben landen als Israël, India en Nieuw-Zeeland gelijkaardige maatregelen ingevoerd, binnenkort volgen ook Australië en Canada. "Het parlement wil verder gaan en roept de Europese Commissie en de lidstaten op om campagne te voeren voor een conventie van de Verenigde Naties voor een wereldwijd verbod op deze tests", legt Ries uit.

Momenteel laat tachtig procent van de landen in de wereld nog steeds dierproeven toe, net als de verkoop van cosmetica die getest is op dieren. Bovendien zijn er volgens de parlementsleden nog achterpoortjes in het Europese systeem omdat sommige cosmetica in derde landen worden getest op dieren en vervolgens in de Europese Unie worden verkocht na nieuwe testen met alternatieve methodes. Ze wijzen er ook op dat de meeste bestanddelen in cosmetica ook gebruikt worden in andere producten, en dus al eerder getest kunnen zijn op dieren.