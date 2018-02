Europa wil wereldwijd

verbod op dierproeven Frans Boogaard

19 februari 2018

21u38

Bron: AD.nl 0 Dieren Europa zet morgen nieuwe stappen naar een wereldwijd verbod op dierproeven voor cosmetica. Het zoekt daarmee bescherming voor het laatste half miljoen konijnen, muizen, ratten, hamsters en cavia’s dat nu elk jaar nog voor die proeven wordt gebruikt.

Europa schafte zelf in etappes sinds 2004 de dierproeven voor cosmetica al af en verbood in 2013 ook de verkoop van met dierproeven ontwikkelde cosmetica van buiten de EU. De bevolking wil dat Brussel de ban uitbreidt naar de 80 procent landen die zover nog niet is. Maar liefst 90 procent wil dat Brussel een wereldwijd verbod regelt. De milieucommissie van het Parlement, die morgen stemt over een resolutie, hoopt dat te kunnen bereiken via de VN, in contacten met derde landen en door strikte regels in handelsverdragen.

Cosmeticasector ongeschaad

Een sterk argument lijkt dat het verbod in Europa de ontwikkeling van de cosmeticasector geen seconde heeft geschaad, maar volgens Cruelty Free International – één van de leidende actiegroepen tegen dierproeven – hebben een paar grote bedrijven die eerder het verbod onderschreven wel hun activiteiten naar China verplaatst, waar dierproeven vaak nog wettelijk vereist zijn voordat je de markt op mag. Een reden te meer, vindt de organisatie, om tot een wereldwijd verbod te komen.

"Er zijn al meer landen die meedoen of overwegen mee te doen. Met een beetje mazzel kunnen we in VN-verband weer een stap verder zetten. Hoe meer markten we kunnen sluiten, hoe beter", aldus de Nederlandse europarlementariër Gerben Jan Gerbrandy (D66). Dat de Europese cosmeticasector, met rond 2 miljoen banen, nog steeds de meest innovatieve is, moet andere landen over de streep trekken. Gerbrandy verwacht morgen unanieme steun. "Zelfs politieke groeperingen die met milieumaatregelen soms moeite hebben, zijn wel voor dierenwelzijn."