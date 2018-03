Europa trekt 54 miljoen euro per jaar uit om honingbij te redden RLA

02 maart 2018

13u42

Bron: Eigen Berichtgeving 5 Dieren De honingbij heeft het hard te verduren, maar daar wil Europa iets aan doen. Het Europees Parlement wil de steun voor bijen en de bijensector optrekken van 36 naar 54 miljoen euro. Honingbijen sterven massaal door pesticiden en de varroamijt, een parasiet. Europese imkers moeten concurreren met Chinese namaakhoning, waarvan jaarlijks 100.000 ton de EU binnenkomt.

"Ongeveer 40 procent van haar honing voert de EU in. Die was in 2015 gemiddeld 2,3 keer goedkoper dan de Europese honing. Enkele frauduleuze honingverpakkers- en handelaars ginds vermengen hoogwaardige Europese honing met ingevoerde namaakhoning en brengen het eindproduct vervolgens op de markt met het etiket 'gemengde EU- en niet-EU-honing'. Dat etiket biedt te weinig informatie voor de consument", zegt Hilde Vautmans, Europees Parlementslid (Open Vld, ALDE).

Machteloos

"In de EU tellen we meer dan 620.000 bijenhouders met een omzet van rond de 14,2 miljard euro per jaar. Zo'n 76 procent van de voedselproductie in Europa is afhankelijk van bestuiving door solitaire bijen en honingbijen. Slechts een klein percentage van de bijenhouders is jonger dan vijftig jaar. Vaak staan ze machteloos tegenover bijenziekten en -parasieten wegens een gebrek aan informatie, opleiding en middelen om deze bedreigingen doeltreffend te bestrijden", zegt ze.

De EU wil de honingbij ook promoten in scholen. De EU overweegt om het 'Europese honingontbijt', een Sloveens initiatief dat een enorm succes was, door te trekken naar alle EU lidstaten. "Honing zou ook sterker gepromoot worden onder kinderen als gezond levensmiddel. Zo worden jongeren bewust gemaakt van de kracht van onze lokale productie en zal de Europese bijenteelt gestimuleerd worden", zegt Vautmans nog.