Europa bevestigt: beruchte groep pesticiden doodt bijen Pieter Gordts

28 februari 2018

16u22 11 Dieren Het pesticide n eonicotinoïde bedreigt bijen, zo waarschuwt de Europse voedselwaakhond. 'Neonics', zoals het in de Europese wandelgangen heet, werd vijf jaar geleden tijdelijk verboden vanwege het vermoeden dat het inderdaad schadelijk was voor bijen. Dat wordt nu bevestigd.

De European Food Safety Authority (EFSA) publiceerde zonet haar rapport over de neonics. De EFSA is formeel: het pesticide is schadelijk voor bijen. Aangezien het al enkele jaren niet goed gaat met onze bijenpopulatie en die een belangrijke schakel vormt in onze voedselproductie, is dat belangrijk nieuws.



Het pesticide werd ook vaak preventief gebruikt voor vele gewassen. Daardoor kwam het, zij het in heel kleine doses, terecht in veel van ons eten. Dat is niet meteen schadelijk voor ons, wel voor de bijen. Bovendien toont deze studie dat neonics niet alleen schadelijk zijn voor honingbijen maar voor álle bijen: gaande van hommels tot wilde bijen.

'Dit rapport is zo duidelijk en 'in your face' dat je het niet kunt negeren' Europarlementslid Bart Staes (Groen)

Tijdelijk verbod

Vijf jaar geleden stelde de Europese Commissie een tijdelijk verbod in op het pesticide. Enkele wetenschappelijke studies hadden toen aangetoond dat de stof wel eens schadelijk kon zijn voor bijen. Het tijdelijke verbod moest dienen om meer info te verzamelen en later een definitief besluit te nemen.

De Europese voedselwaakhond schreef een vraag naar studies uit en bundelt de resultaten nu. Zoals eerder deze week werd verwacht zijn de bevindingen eenduidig: neonics zijn slecht voor bijen.

Dit nieuws betekent echter nog niet dat neonics verboden worden. Vraag is wat de Europese Commissie zal doen. De rol van de EFSA is louter informatief, de waakhond heeft geen rol in de Europese besluitvorming. Eind maart buigen experts uit alle 28 Europese lidstaten zich over het dossier. Vraag is of zij zullen zwichten voor de grote druk die de agrochemische lobby al jaren op het dossier zet.

"Wij hopen alvast dat de Europese lidstaten luisteren naar dit wetenschappelijk advies", zegt Europarlementslid Bart Staes (Groen). "Dit rapport is zo duidelijk en in your face dat je het niet kunt negeren."