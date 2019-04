EU verplicht lidstaten om wasberen te bestrijden AW

02 april 2019

17u17

Bron: Belga 0 Dieren De EU dwingt alle aangesloten lidstaten om jacht te maken op de wasbeer zodra de exoot populaties gaat vormen in een land. Dat is afgesproken in artikel 17 van de Europese verordening ‘invasieve uitheemse soorten’. De petitie tegen de voorgenomen jacht op de wasbeer in Nederlands Limburg heeft dan ook weinig zin, want Nederland is verplicht om de wasbeer te bestrijden.

Dat zegt Maurice La Haye, wasbeerkenner en onderzoeker bij de Zoogdiervereniging. "De stichting AAP wil de wasberen opvangen, maar daar hangt een fiks prijskaartje aan. Nederlands Limburg heeft in het afgelopen halfjaar alles heel zorgvuldig onderzocht en geconcludeerd dat opvang van de dieren te kostbaar is. Een crowdfundingsactie om geld in te zamelen voor langdurige opvang van wasberen was daarom misschien beter geweest. Want zonder geld is er, hoe vervelend ook, geen andere mogelijkheid dan de dieren te doden".



Uitheemse soort

Wasberen komen uit Noord- en Zuid-Amerika en horen niet in Europa thuis. De wasbeer kwam in 2016 terecht op de zogenoemde Unielijst van de EU. Op deze lijst staan alle planten- en dierensoorten waarvan verspreiding op het Europese vasteland ongewenst is.

Zonder geld is er, hoe vervelend ook, geen andere mogelijkheid dan de dieren te doden. Maurice La Haye, wasbeerkenner en onderzoeker bij de Zoogdiervereniging

Parasieten

La Haye: "Het dier ziet er schattig uit, maar het is echt geen fris beest. De wasbeer kan mensen besmetten met de wasbeerspoelworm, een hele gemene ziekte". De wasbeer verspreidt de parasiet (B. procyonis) via zijn vacht en zijn uitwerpselen. Infectie zorgt voor ernstige en soms dodelijke neurologische klachten. Jonge kinderen, die vieze handen in hun mond steken, lopen extra risico.

In Nederland zitten volgens de Zoogdiervereniging nu populaties bij Maastricht aan de Belgische grens en bij Sittard-Geleen. Ook duiken wasberen op in de Achterhoek. De dieren komen uit Duitsland. "Daar is lang niks gedaan aan bestrijding, maar Duitsland komt nu ook in actie op grond van dezelfde EU-regel", zegt La Haye. "De Europese lidstaten moeten hier samen een stokje voor steken, anders is het dweilen met de kraan open. En ja, dat betekent doden. Er is geen goed alternatief".

Bekijk ook: