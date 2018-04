Euro-Premium Gesponsorde inhoud Etiquette voor honden? Zo wordt een viervoeter een klassevolle ‘gentledog’ Aangeboden door Euro-Premium

05 april 2018

Viervoeters, aandacht! Stop even met rollen in de modder en likken aan je achterste. Samen met hondenwetenschapper Joke Monteny zetten we 4 etiquetteregels op een rijtje die van jou een ware gentledog maken. Want met een verzorgde look en goede manieren maak jij straks niet alleen je favoriete mens happy, je zal ook de harten van menig teefjes stelen.

Regel 1: Geef een stralende glimlach

Niemand die graag jouw lunch nog tussen je tanden ziet. Fiere honden verzorgen dus maar beter hun gebit.

- Kies de juiste voeding. Op droge brokken en rauwe beenderen moet je meer kauwen dan op blikvoer, waardoor je je tanden lekker proper schuurt.

- Poets dagelijks. Het is de beste manier om tandplak en tandsteen te voorkomen en vieze geurtjes te vermijden.

- Bezoek regelmatig de tandarts en laat je gebit controleren.

Regel 2: Groet beleefd

Je bent op wandel en daar komt een soortgenoot aan. Ga je dan uit je dak en trek je hard aan de lijn? Draai je rondjes en zet je luid blaffend je baasje voor schut? Of kijk je beleefd even weg, maak je een ommetje en wacht je af welk signaal de andere hond geeft? Want misschien is een vriendelijke blik uitwisselen voor hem/haar al voldoende.

- Zorg dat je baasje weet wat voor type hond jij bent: ben je een casanova die houdt van sociale contacten of ben je een liever op jezelf? Honden die blaffen en wild worden bij het zien van een andere hond, hebben het meestal emotioneel moeilijk met ‘begroeten’. Zorg dat je baasje je kent zodat hij bijvoorbeeld bepaalde routes kan mijden en jij je steeds veilig kan voelen tijdens jullie wandelingen.

- Als je baasje tijdens de wandeling storende elementen zoals krappe wegjes of drukke autobanen vermijdt, dan zal jij vanzelf minder blaffen en een betere indruk maken.

- Kom je een leuk teefje tegen, snuffel subtiel eventjes links en rechts en wandel rustig in een boogje naar haar toe. Merk je interesse bij de ander? Ga dan een stapje dichter. Mogelijks kunnen jullie elkaar beter leren kennen en wat informatie uitwisselen. Die vind je vooral bij haar muil en haar achterste.

Regel 3: Leg je haar goed

IJdeltuiten – ja, we kijken naar jou, poedel – bezoeken met regelmaat het trimsalon. Maar dat is heus niet voor elke hond nodig. Zelfs een dagelijkse douche mag je gerust overslaan, want dog, jij bent gezegend met een ‘zelfreinigende’ vacht. Dit moet je dan weer wel doen om je pels in topconditie te houden én te scoren in het hondenpark:

- Laat je – indien nodig! - enkele keren per week borstelen met een borstel aangepast aan jouw type vacht om zo klitvorming te beperken (opgelet: bij veel kortharige honden borstel je best enkel tijdens de rui, check bij je dierenarts!).

- Ben je echt vuil? Geniet van een lauw bad (en laat zoveel mogelijk water IN bad).

- Kies de juiste shampoo, geschikt voor jouw type haar.

Regel 4: Let op je lijn!

Face it: als een vrouw de keuze heeft, dan kiest ze er een sterke, gezonde man uit. Obese honden hebben een slechte conditie, een grotere kans op aandoeningen zoals suikerziekte en artrose en ze kampen vaak met huid- en vachtproblemen. Gemiddeld verkorten ze hun levensverwachting met 2 jaar. Wil je een teefje aan de haak slaan? Let dan op je lijn!

- Start to walk. Goed voor jouw lijn en jouw conditie (en die van jouw baasje).

- Pas je dieet aan: kies voor evenwichtige voeding op basis van de beste ingrediënten en zonder toevoeging van kleur- en smaakstoffen.

Vraag je baasje beleefd om Euro-Premium. De lekkere droogvoeding – ontwikkeld in samenwerking met dierenartsen en voedingsdeskundigen - houdt je vacht stralend, je gebit sterk en gezond én je conditie op pijl. Bekijk het hele assortiment op www.europremium.be.

Wie is Joke Monteny?

Joke is oprichtster van Hond Inform (een info- en opvoedingscentrum voor honden). Ze doceert ‘Gedragsleer met dieren’ (theorie en praktijk), doet aan wetenschappelijk onderzoek en geeft diverse lezingen.