Ernstig bedreigd schubdier mogelijk aan de basis van coronavirus-epidemie kv

12 februari 2020

18u52

Bron: National Geographic, CTV News, Pangolins.org 10 Dieren Ondanks een internationaal verbod op de handel in alle schubdiersoorten sinds 2017, neemt de populariteit van schubdieren op de zwarte markt alleen maar toe. Hun schubben worden verwerkt in de Chinese traditionele geneeskunde voor de behandeling van een hele reeks aandoeningen. Volgens Chinese onderzoekers is het echter mogelijk dat de dieren drager zijn van het coronavirus waarmee wereldwijd al meer dan 45.000 mensen besmet raakten.

Schubdieren, ook gekend als termieteneters, worden al eeuwenlang in Afrika en Azië gevangen om hun vlees en om hun schubben. In China en Vietnam worden aan hun schubben medische krachten toegedicht en hun vlees is populair op de zwarte markt.

Wetenschappers vermoeden dat het nieuwe coronavirus Covid-19 afkomstig is van vleermuizen, maar er zou een “tussengastheer” kunnen zijn die het virus overbracht naar de mens. Volgens onderzoekers aan de South China Agricultural University is de termieteneter mogelijk de ontbrekende schakel. Ze onderzochten meer dan 1000 stalen van wilde dieren en stelden vast dat de genoomsequenties van virussen die werden gevonden op schubdieren voor 99 procent identiek zijn aan die bij menselijke patiënten met het coronavirus, zo bericht het Chinese staatspersagentschap Xinhua.

Meer data nodig

Het is echter nog te vroeg om de dieren met de vinger te wijzen. Experts roepen de Chinese wetenschappers op om meer data van hun onderzoek vrij te geven. Gelijkenissen tussen de genoomsequenties zijn onvoldoende bewijs, zegt James Wood, professor dierengeneeskunde aan de universiteit van Cambridge. Volgens Wood kunnen de resultaten immers het gevolg zijn van “besmetting in een erg geïnfecteerde omgeving”. “We moeten alle genetische data zien om te begrijpen hoe verwant het menselijke virus en het schubdiervirus zijn”, aldus Jonathan Ball, professor moleculaire virologie aan de universiteit van Nottingham.

Schubben zijn het nieuwe ivoor

Volgens de Internationale Unie voor Natuurbescherming (IUCN) is het schubdier het meest gesmokkelde dier ter wereld. De IUCN schat dat er de voorbije tien jaar meer dan een miljoen termieteneters werden gestroopt in Azië en Afrika. Van de acht schubdiersoorten staan er drie op de Rode Lijst van de IUCN als “ernstig bedreigd”, drie zijn “bedreigd” en twee soorten zijn “kwetsbaar”.

De illegale handel in schubdieren neemt alleen maar toe en internationale criminele netwerken, die zich vroeger voornamelijk met ivoor van de Afrikaanse olifant bezighielden, concentreren zich steeds meer op termieteneters.

De Chinese overheid probeert de illegale handel in schubdieren de kop in te drukken. Sinds januari zijn geneesmiddelen met schubdierproducten niet meer gedekt door de Chinese gezondheidsverzekering en vorig jaar rolden de Chinese autoriteiten een bende op die betrokken was bij de illegale schubbenhandel. Meer dan 25 ton schubben uit Nigeria werden in beslag genomen en 18 verdachten werden aangehouden.

Dat de dieren mogelijk mee verantwoordelijk zijn voor de verspreiding van het coronavirus, zou voor de soort wel eens goed nieuws kunnen zijn, als het de vraag naar hun schubben en vlees mee de kop indrukt.

SARS

Het SARS-virus dat in 2002-2003 aan honderden mensen het leven kostte in China en Hongkong was ook afkomstig van wilde dieren. Wetenschappers vermoedden ook hier dat het virus waarschijnlijk ontstond bij vleermuizen, maar uiteindelijk via civetkatten bij de mens belandde.