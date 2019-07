Er zijn geen twintig Californische bruinvissen meer over HAA

31 juli 2019

12u34

Bron: IPS 2 Bedreigde dieren Van de sterke bedreigde Californische bruinvis zijn er geen twintig exemplaren meer over. Kieuwnetten blijven de grootste boosdoeners.

De Californische bruinvis, die ook wel vaquita wordt genoemd, gaat al jaren sterk achteruit en is zo goed als uitgestorven. In 2010 waren er nog 250. Nu schatten wetenschappers het aantal op minder dan twintig. De Californische bruinvis komt alleen voor de kust van Mexico voor, in het noordelijke deel van de Golf van Californië.

Kieuwnetten

Om de vaquita te beschermen is dat deel van de Golf sinds 1993 een reservaat. Maar dat volstaat niet. Het grootste gevaar blijft van illegale kieuwnetten komen, waarin ze verstrikt raken. Kieuwnetten zijn netten waar een vis wel zijn kop kan doorsteken maar niet meer terug kan omdat hij dan achter de kieuwdeksels blijft hangen.



Mexico heeft kieuwnetten in 2015 verboden. Maar men blijft ze gebruiken om totoaba-vis te vangen, waarvan de zwemblaas zeer gegeerd is in de Chinese traditionele geneeskunde.

Met zijn anderhalve meter lengte is de vaquita – Spaans voor “kleine koe” – een van de kleinste walvisachtigen. Vaquita’s leven in kleine groepen en worden ongeveer twintig jaar oud. Het precieze aantal vaquita’s schatten is zeer moeilijk omdat ze menselijk contact sterk mijden en vluchten als een boot nadert. De tellingen gebeuren op basis van akoestische sensoren en visuele waarnemingen.

Preciezere telling

Uit een telling in maart van dit jaar bleek dat er nog ongeveer tien exemplaren in leven zijn. Dat wordt nu bijgesteld naar minder dan twintig. Dat betekent niet dat er ineens een verdubbeling is vastgesteld, wel dat er nu preciezer is geteld.

Kieuwnetten treffen ook andere dieren. Zo raken er in Zuid-Amerika elk jaar 46.000 zeeschildpadden in verstrikt. Meer dan 16.000 zeeschildpadden komen daarbij om, meldden Britse onderzoekers vorig jaar.