Er mag opnieuw meer blauwvintonijn bovengehaald worden Redactie

22u32

Bron: Belga 0 ap Dieren De quota voor het vissen op blauwvintonijn worden de komende jaren drastisch naar boven herzien. Mocht er dit jaar 23.655 ton bovengehaald worden, dan stijgt dat tot 36.000 ton in 2020. Dat heeft de Internationale Commissie voor de Bescherming van de Atlantische Tonijn (ICCAT) beslist.

De blauwvintonijn in de Middellandse Zee en het oosten van de Atlantische Oceaan werd in de jaren 90 en 2000 het slachtoffer van overbevissing. In 2007 kwamen er dan quota en draconische reguleringsmaatregelen, zodat de soort zich stilaan kon herpakken.

De gespecialiseerde ngo Pew is niet tevreden. Volgens de ngo zijn de quota nooit in die mate opgetrokken. Ze vreest dat blauwvintonijn in de nabije toekomst weer klappen zal krijgen.