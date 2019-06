Er blijven maar walvissen aanspoelen in VS: wetenschappers starten onderzoek kg

01 juni 2019

08u19

Bron: The Guardian, AP 3 Dieren Amerikaanse wetenschappers starten een onderzoek om te achterhalen waarom een groot aantal grijze walvissen is aangespoeld aan de Noord-Amerikaanse westkust. Dit jaar werden al zeventig dode walvissen aangetroffen in staten als Californië, Oregon, Washington en Alaska.

Het gaat om een ongewoon groot aantal, verklaarde de Amerikaanse National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), het federaal agentschap dat zich bezighoudt met oceanografie. Gemiddeld spoelen er elk jaar 35 walvissen aan in de VS. Dit jaar werden halverwege mei al 21 walvissen aangetroffen langs de Californische kust alleen. De hele westkust was goed voor een zeventigtal karkassen.



Bovendien wordt vermoed dat het eigenlijke aantal nog veel hoger ligt, aangezien niet elke dode walvis land bereikt.

Ondervoed

“Veel van de walvissen waren mager en ondervoed, en dat suggereert dat ze misschien niet genoeg te eten hadden tijdens het laatste voedingsseizoen in het noordpoolgebied”, vertelt een woordvoerder van NOAA aan de Amerikaanse pers. Tijdens de zomer verblijven de walvissen in de buurt van de noordpool, voor ze afzakken richting Mexico om te overwinteren.

Mogelijk hebben dieren dit jaar niet genoeg vetreserves opgebouwd om de trektocht te overleven. Onderzoek moet uitwijzen wat er net mis is gelopen.

Volgens één van de mogelijke theorieën zouden de vlokreeftjes, de kleine schaaldiertjes die de walvissen eten, nu verder naar het noorden zijn getrokken, onder andere door het smelten van het ijs op zee. Daardoor zouden ook de walvissen verder moeten zwemmen om zich te voeden.

