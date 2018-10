Epileptische orang-oetan sterft tragische dood voor ogen van bezoekers in Nederlands dierenpark ADN

In het Nederlandse dierenpark Apenheul in Apeldoorn is een orang-oetan overleden. Het gaat om de achttienjarige Binti. Binti kreeg in haar tweede levensjaar een herseninfarct. Hierdoor had ze last van epileptische aanvallen. Naar alle waarschijnlijkheid heeft ze gisteren zo'n aanval gehad, waardoor ze uit het klimrek viel en in het water belandde. Enkele bezoekers waren getuige van de noodlottige dood.

Binti was nochtans gewend aan haar aanvallen. “Ze kon ze voelen aankomen en klom dan uit zichzelf naar beneden zodat ze niet zou vallen”, vertelt Thomas Bionda van Apenheul. “Helaas was er wel een duidelijk progressief ziektebeeld te zien. De laatste jaren moesten we de medicatie steeds vaker verhogen.”

Zondag sloeg het noodlot toe. “Terwijl Binti bovenin een klimstructuur zat, voelde ze waarschijnlijk weer een aanval aankomen. Ze redde het echter niet meer om naar beneden te klimmen. Ze is gevallen, in het water beland en overleden.” De dierenverzorgers en medewerkers zijn erg verdrietig. “Anderzijds zijn ze ook trots dat ze haar nog lang een mooi leven hebben kunnen geven”, klinkt het op Facebook.



De dood van Binti is opnieuw een zware klap voor het Nederlandse park, dat een week geleden nog afscheid moest nemen van de 52-jarige Silvia, de oudste orang-oetan van Apenheul. Het ging volgens Apenheul al een poosje niet zo goed met Silvia. Daarom werd besloten haar te laten inslapen. Silvia was echt hoogbejaard, want in het wild worden orang-oetans tussen de veertig en vijftig jaar oud, aldus het park.

