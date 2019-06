Enorme spin verslindt dwergbuidelmuis in Australië ttr

18 juni 2019

12u33

Bron: The Guardian 14 Dieren Buideldieren staan doorgaans niet op het menu van spinnen. Toch kon een Australische man het zeldzame moment waarop een jachtkrabspin een dwergbuidelmuis probeert te verslinden op beeld vastleggen. Volgens spinnenexpert Graham Milledge is dit een “zeldzame gebeurtenis”.

De man maakte de beelden in een trekkershut in het Mount Field National Park in de Australische deelstaat Tasmanië. Zijn vrouw, Justine Latton, postte later de foto’s op een Facebookgroep gewijd aan spinnen en insecten die in Tasmanië gespot worden. De Facebookpost is sinds zaterdag al meer dan 6.000 keer gedeeld op sociale media.

Volgens Graham Milledge, manager van de spinnenafdeling van het Australia Museum in Sydney, was de man getuige van een “zeldzame gebeurtenis”, zo vertelt hij aan ‘The Guardian’. “Het is de eerste keer dat ik een dwergbuidelmuis als prooi van een jachtkrabspin heb gezien”. Volgens de spinnenexpert zijn jachtkrabspinnen vooral gek op kleine vogels, kikkers en hagedisjes.

De jachtkrabspin of giant huntsman spider, die vooral in tropische en subtropische gebieden leeft, kan maar liefst 30 centimeter groot worden. In zeldzame gevallen zelfs nog groter. In 2015 werd een huntsman van 40 centimeter ontdekt in de staat Queensland en kreeg de naam Charlotte. Hoewel de jachtkrabspin er erg gevaarlijk uitziet, is haar beet niet giftig.

