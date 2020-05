Enorme hoeveelheid lachgas in uitwerpselen van pinguïns doet onderzoekers duizelen AW

15 mei 2020

17u34

Bron: Science Alert, AFP 0 Dieren De koningspinguïns die de eilanden rondom Antarctica bewonen, zijn een fascinerend studieobject. Alleen houden onderzoekers het nooit lang vol bij de (uitwerpselen van de) pinguïns. Want, zo stelt een nieuwe studie, de koningspinguïns stoten zoveel lachgas (N2O) uit dat het na een tijdje effect heeft op de onderzoekers.

Meer dan 1.600 kilometer ten oosten van de Straat Drake – een zeestraat tussen Zuid-Amerika, Kaap Hoorn en Antarctica – ligt het eiland Zuid-Georgia: de thuis van enorme kolonies koningspinguïns. Die koningspinguïn is de tweede grootste pinguïnsoort, na de keizerspinguïns, en is verlekkerd op vis, krill en inktvis.

Het verteerde eten dat de pinguïns als uitwerpselen – ook wel guano (gedroogde uitwerpselen) genoemd – uitscheiden, bevat een zeer hoge concentratie aan distikstofmonoxide (N2O) of lachgas. Zo staat te lezen in een Deens onderzoek dat gepubliceerd werd in het vaktijdschrift Science of the Total Environment.



Vervuilend

“De maximale uitstoot is ongeveer 100 keer hoger dan in een recent bemest Deens veld”, aldus Bo Elberling, professor Geowetenschappen en Natuurlijke Hulpbronnen aan de Universiteit van Kopenhagen. “Het is intens, zeker omdat lachgas 300 keer zo vervuilend is als CO2.”



En behalve een last voor het klimaat heeft het inhaleren van lachgas natuurlijk ook een effect op de mens: een korte euforische roes met lach- of giechelbuien. Maar bij een grote dosis treden krachtigere, minder aangename effecten op.

“Koekoek”

“Nadat onderzoekers de guano een uur hadden bestudeerd, werden ze helemaal ‘koekoek’. Men begon zich ziek te voelen en kreeg hoofdpijn”, getuigt Elberling. “De kleine lachgas-cilinders die we kennen zijn zeker niet opgewassen tegen de zware doses die pinguïns uitscheiden.”

Waarom de pinguïns zulke grote hoeveelheden lachgas uitstoten? De vis en krill waar de pinguïns verlekkerd op zijn, bevatten veel stikstof (N) door de plankton waarvan ze leven. De grote hoeveelheden stikstof belanden op hun beurt via de uitwerpselen van de pinguïn terug op de grond, waar ze via bodembacteriën worden omgezet in lachgas.