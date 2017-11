Enorm ijsberenleger verrast toeristen Gerben van 't Hof

Bron: AD.nl 0 AFP Dode walvis trekt leger ijsberen aan Dieren Een toeristisch boottochtje bij het eiland Wrangel in de Noordelijke IJszee is voor de opvarenden uitgelopen op een sensatie. Vanuit de verte leek het of er overal brokken ijs langs lagen. Maar het bleken ijsberen te zijn.

Ongeveer 200 beren doen zich eind september te goed aan een aangespoeld karkas van een Groenlandse walvis. De witte ijsbeervacht kleurt bloedrood. Brokken walvisblubber bungelen uit de bek.

De vele ijsberen op het eiland, in het Russische Noordpoolgebied, trekken niet alleen de aandacht van toeristen. Wetenschappers zien in de berghelling vol roofdieren tekenen van het veranderende klimaat in het noordpoolgebied. IJsberen zijn namelijk niet graag aan land. Ze zitten liever op het zee-ijs. Vanaf de schotsen jagen ze op zeehonden, hun lievelingseten.

Het land zoeken de beren alleen 's zomers op en dan vooral de vrouwtjes die er bevallen van hun jongen. Het zee-ijs groeit normaal aan het einde van de zomer alweer aan het strand vast, zodat de beren weer van het land af kunnen. Nu is het al halverwege de herfst en staan de beren bij gebrek aan ijs nog steeds met hun poten in de aarde.

De beren moeten maar zien hoe ze zich al die tijd in leven houden. "Het zijn de grootste roofdieren op aarde maar zodra ze van het ijs af zijn, blijken het waardeloze jagers," zegt Gert Polet, ijsbeer-expert bij het Wereldnatuurfonds (WNF). "Ze vasten liever aan land dan dat ze op zoek gaan naar eten. Want daarbij raken ze snel oververhit."

Hooguit lopen de ijsberen zich warm bij het zien van een overleden muskusos of rendier. Of ze vreten wat van het zeewier langs het strand. "Het levert allemaal niet de essentiële voedingsstoffen die ze wel binnenkrijgen als ze zeehonden eten", zegt Polet.



De natuurbeschermingsorganisatie IUCN schat dat in het Noordpoolgebied minimaal 26.000 beren leven. Dat aantal is al jaren stabiel. "De vraag is nu wanneer de negatieve effecten van het uitblijven van zee-ijs zichtbaar gaan worden," zegt Polet. "Op het land is de concurrentie tussen de dieren groot. Een groep ijsberen zal uiteindelijk het loodje leggen."

De bewoners van het Noordpoolgebied moeten er volgens Polet ook rekening mee houden dat ze vaker een ijsbeer zullen tegenkomen. "Nu trekken de dieren in de zomer langs de kust op zoek naar iets eetbaars. Uit nieuwsgierigheid wandelen ze ook wel eens een dorp in. Maar als het zee-ijs zoals nu pas een maand later aangroeit en in het voor jaar een maand eerder wegsmelt, zal het aantal ontmoetingen met mensen toenemen."

Het zijn prachtige beesten, benadrukt hij, maar ze zijn levensgevaarlijk. "Ze zien ook mensen als een prooi. Eerst lopen ze schuin kijkend om je heen om te zien wat voor vlees ze in de kuip hebben. Dan snellen ze razendsnel op je af. Ze geven een klap met hun enorme klauwen, stoppen je hoofd of je schouder in hun bek en sleuren je dan weg. Zo doen ze dat met zeehonden ook."

De ijsberen op Wrangel houden het nu bij een dooie walvis. Honger zullen ze voorlopig niet meer krijgen. Een volwassen exemplaar weegt een paar ton en biedt de dieren wekenlang voldoende eten.