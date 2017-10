Engelse dierenbeul martelt en doodt honderden katten Naz Taha

Bron: AD.nl 0 thinkstock Dieren De Britse hoofdstad Londen is in de ban van een kattenmoordenaar. In de afgelopen drie jaar zijn meer dan tweehonderd katten op gruwelijke wijze aan hun einde gekomen. Ook konijnen, vossen en vogels worden vermoedelijk gemarteld en gedood door dezelfde dierenbeul.

De seriemoordenaar, ook wel berucht als de Croydon Cat Killer, snijdt sommige slachtoffers in stukjes en laat anderen achter zonder kop en staart. Zijn bijnaam: Croydon Cat Killer kreeg hij omdat hij zijn eerste slachtoffertjes in de wijk Croydon maakte, in het zuiden van Londen.

Rauwe kip

Vorig jaar groeide de aandacht voor de seriemoordenaar, omdat hij zijn jachtgebied had vergroot. Inmiddels doodt hij in heel Londen katten en andere dieren. Rechercheurs hebben vastgesteld dat de killer handschoenen draagt wanneer hij ze doodt en dat hij de katten soms lokt met rauwe kip.



Een van de vele slachtoffers is de zwarte Scooter. Haar baasje Chantelle heeft geen idee wat er precies gebeurde met haar kat. "De laatste keer dat Scooter thuis was lag ze vredig op een fauteuil. De volgende ochtend was ze verdwenen."



Toen Chantelle op zoek ging naar haar huisdier, stuitte ze op een buurman die het beestje 's nachts dood op een stoep had gevonden. De buurman ging naar binnen om een dekentje te pakken om Scooter in te wikkelen. Toen hij weer buiten was, bleek het dode diertje verdwenen.

Opengereten

Op dezelfde dag hoorde Chantelle van een andere buurman dat Scooter opnieuw was gevonden. Ze lag in de tuin van de man, met een opengereten lichaam, een afgesneden staart en met haar ingewanden eruit. "Ik heb Scooter gelukkig niet zien liggen op die gruwelijke manier. Dat trok ik niet. Maar dat was natuurlijk het bewijs dat haar dood geen ongeluk was."



Chantelle is naar eigen zeggen compleet veranderd sinds de gebeurtenis. "Ik had van de seriemoordenaar gehoord, maar je verwacht niet dat het jouw huisdier overkomt. Ik ben nog nooit zo angstig en onrustig geweest. We overwegen nu zelfs te verhuizen."



Scooter is slechts een van de vele honderden slachtoffers van de Croydon Cat Killer. Gevreesd wordt dat de seriemoordenaar nu in het hele land actief is. De Londense politie houdt er bovendien rekening mee dat de dierenbeul in de toekomst mogelijk mensen zou kunnen vermoorden, een patroon dat in de jaren zestig ook te zien was bij de Boston Strangler.

