Enge beelden: wilde python valt slapende oma aan Redactie

01 maart 2019

13u45

Bron: KameraOne 0

De 75-jarige grootmoeder Kaew Sudsopha lag woensdagnacht te slapen toen ze werd gebeten door een wilde python. De aanval is gefilmd met bewakingsbeelden in de slaapkamer van de vrouw uit Bangkok, Thailand. Het reptiel zou via de pijpleiding in de badkamer het huis zijn binnengekomen. Pythons vallen eigenlijk zelden mensen aan, tenzij ze zich bedreigd voelen. Mogelijk schrok het dier door de bewegende voet van Kaew. Aangezien pythons geen giftanden hebben, houdt de oma er enkel een pijnlijk voet aan over.