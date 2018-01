En plots ziet iedereen een wolf: dagelijks meer dan dertig meldingen Fien Tondeleir

23 januari 2018

15u23

Bron: Eigen berichtgeving 17 Dieren Er huist een wolvin in ons land, en dat gaat niet onopgemerkt voorbij. Zelfs honden lijken opeens roofdieren. Dat merkt ook het meldpunt Welkom Wolf. Zij krijgen nu dagelijks dertig oproepen binnen. Vóór Naya ging het om één melding per week.

Waar wolvin Naya nu ronddoolt, geven de onderzoekers niet mee. "Omwille van haar veiligheid", klinkt het. Al staat wel vast dat ze een tijdje op het militaire domein van Leopoldsburg huisde. En ze vorig weekend twee schapen doodbeet in Meerhout. Er werd ook opgeroepen de bruggen over het Albertkanaal - vooral 's nachts - in de gaten te houden, omdat de wolvin niet schuw bleek die over te steken.

En plots denkt dus iedereen het beest gezien te hebben. Dat zegt Jan Loos van Landschap vzw. De telefoon en mailbox van het wolvenmeldpunt kleurt bloedrood, van alle instromende berichtjes. "Het zijn er meer dan dertig per dag", vertelt Loos. "Via alle mogelijke kanalen. Naya en haar collega-wolven worden overal in Vlaanderen gezien. Voor de komst van de wolvin, kregen we slechts één melding per week."

Karkas everzwijn

In de meeste gevallen is het loos alarm. De poten in de modder blijken uiteindelijk die van een hond op wandel. "Gisteravond werd het wel even warm", geeft Loos toe. "Toen werd een karkas van een everzwijn gevonden in de bossen van Tongerlo. Het was met dezelfde chirurgische precisie opengemaakt als het schaap dat in Meerhout werd aangevallen. Alle ernstige sporen worden meteen onderzocht. Ook nu. Uiteindelijk bleek het om een geval van stroperij te gaan. De ribben waren doorgezaagd in plaats van doorgebeten."

Het meldpunt krijgt daarnaast ook veel vragen van schapenhouders. Ook die probeert het wolvenmeldpunt allemaal netjes te beantwoorden. Sinds vandaag is er trouwens een aparte Facebookpagina 'Welkom Wolf 'en een gelijknamige Facebookgroep. "Er is immers te veel nieuws om het allemaal nog kwijt te kunnen op de pagina van Landschap vzw", lacht Loos. Alle vragen en waarnemingen blijven welkom via www.welkomwolf.be.