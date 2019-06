En plots springt er een walvis uit het water Redactie

25 juni 2019

Een rustig tochtje met de kajak veranderde voor deze Australische man in een topverhaal. Hij merkt op dat er enkele walvissen in de buurt zijn, gaat wat dichter en krijgt dan een spektakel aangeboden. Een grote walvis springt meerdere keren uit het water, alsof het in een film zou zijn. Prachtige beelden!