Emotionele verzorgster filmt hoe beer uit winterslaap ontwaakt: “Laat zien dat wereld doorgaat” Tom Tates

26 maart 2020

14u00

Bron: AD.nl 10 Dieren Terwijl de hele wereld steeds meer in een lockdown gaat en het gewone leven stilvalt, heeft een medewerker van een Canadees natuurpark bij toeval een bijzonder tafereel vastgelegd dat letterlijk een ‘bevrijding’ toont en het begin van de lente markeert. Nicole Gangnon filmde hoe de 18 jaar oude grizzlybeer Boo na een winterslaap van ettelijke weken ietwat ‘groggy’ uit een twee meter dikke sneeuwlaag tevoorschijn komt.

De vertederende video van het ontwakende, nog ietwat duizelig om zich heen kijkende roofdier wordt op sociale media massaal gedeeld. En dat verbaast Gangnon helemaal niets. “Kennelijk hebben mensen nu behoefte aan een beeld dat een nieuwe tijd toont”, vertelt ze aan The Guardian.



Boo leeft al sinds 2002 in een speciaal berenasiel van 20 hectare groot, in het gebied ‘Kicking Horse Mountain Resort’ nabij Golden in Canada. Daar leeft een aantal grizzly's die om allerlei redenen niet in de vrije natuur uit de voeten kunnen.

Geen klein beertje meer

De inmiddels kolossale Boo arriveerde in 2002 als klein beertje, nadat zijn moeder door stropers was gedood. Boo had gezelschap van zijn broertje Cari, maar die overleed tijdens de eerste winter in het park aan een verdraaide darm. De veel fittere Boo bloeide daarentegen op.



Volgens Gangnon leven de beren in het park in relatieve vrijheid. Wel zijn er speciale hutten voor de dieren gemaakt. Die bieden wetenschappers de mogelijkheid hen van dichtbij te bestuderen.

Winterslaap

Een van die onderkomens is een met hout bekleed hol in de grond, waarin de dieren hun winterslaap kunnen houden. Dat was in een paar weken tijd bedekt met een dik pak sneeuw, waardoor Boo al weken niet meer was gezien. “Ik heb al acht jaar tevergeefs geprobeerd het ontwaakmoment van deze beer vast te leggen. Maar eindelijk is dat toch nog gelukt.”

Trots

In de video is te horen dat Gangon uit haar dak gaat als de nog slaperige Boo, schuddend met zijn vacht, tevoorschijn komt. “Mama is zo trots op je! Je ziet er zo goed uit’’, roept ze enthousiast. Volgens haar was het uitgraafmoment bijzonder en emotioneel. “Er staan bij het hol camera's die bij beweging aan gaan. Maar altijd als een beer wakker werd, liet de techniek ons in de steek.”

Gangnon stelt dat het prachtig was om te zien hoe Boo wakker werd. “Hij was zo blij en dat maakte mijn hart blij. Je kon de grijns op zijn kop zien. Het was alsof hij wilde zeggen ‘hallo wereld, daar ben ik weer’. Ik was echt tot tranen toe geroerd. Ook omdat alles nu zo onzeker is.”

Boo brengt de wereld, waarin velen geïsoleerd leven, geluk. Hij laat mensen als het ware zien dat de wereld nog steeds doorgaat Nicole Gangnon

Geluk

Ze begrijpt dat haar video breed wordt omarmd. “Boo brengt de wereld, waarin velen geïsoleerd leven, geluk. Hij laat mensen als het ware zien dat de wereld nog steeds doorgaat.”

Beren gaan jaarlijks in winterslaap of winterrust. Voor ze gaan slapen, eten ze grote hoeveelheden voedsel om hun vetreserves op peil te krijgen. Vervolgens vertraagt hun hartslag tot ongeveer vijf slagen per minuut, maar de lichaamstemperatuur blijft vrij constant. Een beer kan dan ook gemakkelijk wakker worden gemaakt. De winterslaap- of rust, die gemiddeld 100 dagen kan duren, is bedoeld om onder barre omstandigheden te kunnen overleven.