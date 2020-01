Emoes vallen Australische dorpje binnen en willen er niet meer weg Joeri Vlemings

16 januari 2020

13u37

Bron: CNN 0 Dieren Nannup is een klein dorp in de staat West-Australië, zo’n 270 kilometer ten zuiden van Perth. Het telt amper 1.300 inwoners, maar die hebben sinds enkele maanden gezelschap gekregen uit onverwachte hoek. Emoes uit de wildernis rondom trokken plots naar het dorp. En ze bléven.

De emoe is de grootste vogelsoort van Australië en wereldwijd is alleen de struisvogel nog groter. Beide zijn ook verwant aan elkaar. Emoes zijn tot 1,9 meter groot en wegen tot 60 kg. Ze leven in de Australische outback, maar lokaal verkennen ze nu dus - sinds halverwege vorig jaar - in Nannup uitzonderlijk andere oorden. Waarom precies, is niet duidelijk. Waarschijnlijk omdat ze er makkelijk aan eten geraken. Aan groenten en fruit is er in het dorp geen gebrek.

In totaal wandelen er in Nannup nu 20 tot 40 exemplaren uit drie families rond. Zo’n acht maanden geleden legden de ouders hun eieren en ze brachten ook de kuikens mee naar het dorp. Bij de geboorte zijn die nog piepklein, inmiddels zijn ze 1,8 meter groot. Hun aanwezigheid is niet alleen zichtbaar als ze op stap zijn, maar is ook te merken aan hun uitwerpselen, afgevallen veren en het slagveld dat ze aanrichten in groentetuinen.

Bij de emoes zorgt het mannetje voor de jongen. Het zijn dus de papa’s die met hun twintig kuikens rondtrekken door Nannup. Niet alle inwoners zijn daarover te spreken. De ene groep vindt het uniek en geweldig, de andere is boos voor de weggeplukte vruchten en andere schade aan hun tuinen.

Het gemeentebestuur dacht aan afschrikmiddelen om de vogels te verjagen. Zoals ze te lijf gaan met harde geluiden of hogedrukslangen. Maar dat viel niet in goede aarde bij de fans van de emoes, die het over dierenmishandeling hadden. Nannup zal het nu houden bij waarschuwingsborden voor bestuurders. Emoes zijn niet gevaarlijk voor de mens, maar kunnen wel verkeersongelukken veroorzaken.

Hoelang de vogels in het dorp zullen blijven, kan niemand zeggen. Emoes zijn wel territoriale dieren en sommige kuikens hebben nooit een andere thuis dan Nannup gekend. Dat dorp ligt overigens op zo’n 500 km van het inmiddels verlaten Campion, waar in 1932 de zogenaamde Emoeoorlog plaatsvond. Het leger en machinegeweren werden toen ingezet om de honderden emoes, die de graanoogsten in West-Australië verwoestten, af te schieten. De emoepopulatie herstelde zich echter nadien, wat leidde tot de - Down Under bekende - grap dat de emoes de oorlog wonnen.