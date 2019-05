Elk jaar worden in Andalusië 2,6 miljoen vogels uit bomen gezogen bij oogst olijven: regering grijpt in KVDS

21 mei 2019

11u57

Bron: Nature, The Independent

Olijven smaken beter als ze 's nachts worden geoogst en dat is slecht nieuws voor vogels. Volgens een rapport dat deze maand gepubliceerd werd in het wetenschappelijk tijdschrift Nature worden in Andalusië alleen al elk jaar 2,6 miljoen slapende vogels 's nachts uit olijfbomen gezogen en gedood door machines waarmee de olijven worden geoogst. De regering heeft nu voor het eerst ingegrepen, maar andere Europese regio's en landen blijven achter.

Tussen oktober en januari overwinteren miljoenen vogels uit het noorden en het centrum van Europa in het mildere Middellandse Zeegebied, zo staat te lezen in Nature. Maar daar lopen ze groot gevaar als ze het wagen om te overnachten in een van de vele olijfbomen daar.

Koelere temperaturen

De olijven worden immers ’s nachts geoogst, omdat koelere temperaturen maken dat de aroma’s beter behouden blijven. Het oogsten gebeurt met machines die de olijven letterlijk uit de bomen zuigen. En vogels worden mee opgezogen op een catastrofale schaal, zo klinkt het.





De regering van Andalusië heeft de praktijk nu verboden. Volgens het ministerie van Landbouw zouden er elk jaar immers naar schatting 2,6 miljoen vogels sterven bij de olijvenoogst in de regio. Portugal – waar elk jaar 96.000 vogels sterven bij de oogst – heeft voorlopig geen actie ondernomen en hetzelfde geldt voor Frankrijk en Italië. (lees hieronder verder)

De getroffen vogels zijn onder meer lijsters, kwikstaartjes, vinken en roodborstjes. Opmerkelijk: er zouden geen problemen zijn als de machines overdag worden gebruikt. “Dan kunnen de vogels zien wat er gebeurt en op tijd wegvliegen, in plaats van ’s nachts verward en verblind te worden door de sterke lichten van de oogstmachines”, aldus Vanessa Mata van het Research Center in Biodiversity and Genetic Resources in Portugal in de Britse krant The Independent.