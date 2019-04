Elk jaar vliegen miljard vogels te pletter tegen wolkenkrabbers in VS: Chicago, Houston en Dallas dodelijkste steden LH

07 april 2019

13u41

Bron: The Guardian 0 Dieren Wetenschappers schatten dat jaarlijks zo’n miljard trekvogels sterven in de VS doordat ze te pletter vliegen tegen glazen en/of verlichte wolkenkrabbers. Chicago, Houston en Dallas behoren volgens een nieuwe studie tot de dodelijkste steden.

Miljoenen vogels van minstens 250 soorten vliegen elke herfst en lente over de VS. In de lente reizen ze twee keer per jaar duizenden kilometers noordwaarts vanuit Midden- en Zuid-Amerika, over de Grote Meren in het noorden van de VS naar Canada, in het najaar vliegen ze terug naar het zuiden. Maar veel vogels overleven hun passage over Chicago, een van de vele grote steden met hoge wolkenkrabbers, niet. Ook de beroemde skyline van Manhattan is nog zo’n dodelijke hindernis voor vogels. Maar eigenlijk is elke glazen of fel verlichte wolkenkrabber een boosdoener.

De vogels raken verblind door het licht en vliegen als gevolg tegen gebouwen. Door de lichtvervuiling kunnen ze ook moeilijk de constellatie van de sterren volgen. Veel vogelsoorten doen daarop een beroep in het migratieseizoen. Ook zien ze transparante ramen niet. Reflecterende vensters weerspiegelen elementen zoals de hemel, bomen en het landschap. Daardoor vliegen ze al te vaak in volle vaart tegen het glas.

Zangvogels gevoeliger

Het Cornell Lab of Ornithology publiceerde deze week een onderzoek dat steden rangschikt op basis van het gevaar dat ze vormen voor trekvogels. Houston en Dallas, die ook langs belangrijke migratieroutes van vogels liggen, vormen de top drie samen met Chicago. New York, Los Angeles, St. Louis en Atlanta zijn ook enorm dodelijke steden. Het Smithsonian-vogelcentrum schat dat er jaarlijks tussen 100 miljoen en een miljard vogels sterven. Bepaalde vogelsoorten zijn gevoeliger. Onderzoekers van de universiteit van Michigan zeggen dat zangvogels, zoals mussen en grasmussen, het meeste risico lopen om te pletter te vliegen tegen gebouwen.

Maatregelen

Het doven van de lichten gedurende het migratieseizoen is volgens de onderzoekers een eerste eenvoudige stap om de massale vogelsterfte tegen te gaan. De staten New York en Minnesota hebben al zo’n maatregel ingevoerd. New York besliste vier jaar geleden om tijdens de piekmomenten in het migratieseizoen alle overbodige verlichting te doven tussen 23 uur en zonsopgang. Natuurbeschermers pleiten daarnaast voor meer “vogelvriendelijke” gebouwen met patroonglas en dimverlichting.