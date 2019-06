Elk jaar opnieuw werden in Afrikaans reservaat duizenden olifanten gedood, nu al een heel jaar zonder stroperij: “Enorm hoopgevend” ADN

18 juni 2019

10u56

Bron: IPS, AP 43 Dieren In Mozambique heeft een van de grootste olifantenreservaten van Afrika een volledig jaar zonder stroperij achter de rug. En dat terwijl daarvoor elk jaar duizenden olifanten werden gedood. Het topjaar is te danken aan een nieuwe aanpak met onder meer een elite-eenheid, strenge straffen en bewaking vanuit de lucht.

Niassa, een van de grootste natuurparken in Afrika met een oppervlakte groter dan Zwitserland, kreunde tot 2015 nog onder een onhoudbare stroperij. Elk jaar werden duizenden olifanten gedood voor hun ivoor. De populatie daalde van een geschatte 12.000 dieren in 2011 tot amper 3.760 exemplaren in 2016.

Afschrikken

Het parkbeheer en de overheid zagen zich genoodzaakt om strenge maatregelen in te voeren. Begin 2018 werkten ze een gecoördineerd plan uit om de stroperij aan te pakken, met onder meer een snelle interventie-eenheid bij de politie en meer bewaking vanuit de lucht. Het hele jaar door werd gepatrouilleerd met een vliegtuig, tijdens het natte seizoen werd ook een helikopter ingezet.

Het parkbeheer trad verder strenger op tegen illegale nederzettingen en de overheid voerde strengere wetten in tegen stropen. Dat tijdens verschillende processen tegelijk stropers werden veroordeeld tot strenge straffen, verhoogde het afschrikkend effect.

Resultaat

De waaier aan maatregelen heeft resultaat opgeleverd: ze deden de stroperij tussen 2017 en 2018 al meteen met 87 procent dalen. Op 17 mei 2018 stierf de laatste olifant die werd gedood door stropers. Nu is het park al meer dan twaalf maanden vrij van stroperij.

Dat biedt enorm veel hoop voor het behoud van de olifant in Mozambique. “Echt een opmerkelijke prestatie”, kirt James Bampton van de Wildlife Conservation Society. “Een gigantisch belangrijke ontwikkeling”, klinkt het bij George Wittemyer van organisatie Save the Elephants. Gezien de enorme afmetingen van het Niassa-park - 42.300 vierkante kilometer - is het immers een van de laatste gebieden in Afrika die een grote olifantenpopulatie in stand kan houden. Volgens wetenschappers zouden er tot 20.000 exemplaren kunnen leven.

Naast duizenden olifanten vertoeven er ook omvangrijke populaties van leeuwen, luipaarden, wilde honden, antilopes en zebra’s.