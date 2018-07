Elf zwarte neushoorn verhuizen naar ander park in Kenia: tien sterven, elfde aangevallen door leeuwen bvb

26 juli 2018

16u50

Bron: Belga 0 Dieren Van een groep van elf zwarte neushoorns die eind juni overgebracht werden van de nationale parken van Nairobi en Nakuru naar dat van Tsavo-Oost, zijn er al tien overleden. De elfde werd aangevallen door leeuwen. Dat meldt de Keniaanse regering vandaag. Eerder was er al een onderzoek geopend naar de dood van de negen al gemelde overlijdens.

"De door leeuwen aangevallen neushoorn werd verzorgd, en is sindsdien onder observatie", aldus minister van Toerisme Najib Balala. Nog volgens Balala zijn verschillende verantwoordelijken van de Kenya Wildlife Service, die deelnamen aan de verplaatsing van de groep neushoorns, geschorst.

Doodsoorzaak

"Volgens het onderzoek zijn deze overlijdens te wijten aan verschillende stresssyndromen, nog erger gemaakt door zoutvergiftiging, uitdroging, honger en maagproblemen", aldus Balala. Een verhuis is voor deze dieren niet zonder risico - ze moeten de hele reis verdoofd zijn. Maar de dood van dieren tijdens of na deze operatie is zeldzaam. Tussen 2005 en 2017 werden in Kenia 149 neushoorns op dezelfde manier verhuisd. Daarbij stierven er slechts acht, aldus nog het ministerie van Toerisme.

Volgens de organisatie Save the Rhinos zijn er nog 5.500 zwarte neushoorns, allemaal in Afrika. Het WWF schat het aantal in Kenia op 750. In de natuur hebben ze amper vijanden, maar stropers doden de dieren voor hun hoorns. In Azië wordt geloofd dat de hoorns een geneeskrachtige werking hebben. Eén kilo hoorn wordt op de zwarte markt in China of Vietnam verpatst voor tienduizenden dollars.