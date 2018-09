Eland verdrinkt nadat toeschouwers uitgeputte dier omsingelen om foto's te nemen TT

03 september 2018

23u48

Bron: The Islander 8 Dieren In de Amerikaanse staat Vermont is een eland verdronken nadat toeschouwers het dier, dat na een lange zwempartij al was uitgeput, opnieuw het water hadden ingejaagd toen ze foto's wilden nemen met hun smartphone.

Volgens parkwachters had het dier al ettelijke kilometers gezwommen om het Champlain-meer op de grens tussen New York en Vermont over te steken. Halverwege kon het aan land komen op het eiland Grand Isle in het midden van het meer, maar de rust van het dier werd al snel verstoord door nieuwsgierige toeschouwers. De eland lag niet ver van een fietspad uit te rusten.

Het dier raakte daarop volgens de parkwachters in paniek en zag maar één uitweg meer: opnieuw het water in. Maar omdat het dier al uitgeput was, verdronk het niet snel daarna. Op foto's in lokale media is te zien hoe de eland werd opgehaald door de dierenbescherming.

Sheriff Ray Allen van het lokale politiedistrict van Grand Isle reageerde boos en bedroefd om de dood van het dier. "Het is geweldig deze wezens te zien, maar ze blijven wilde dieren en moeten alleen gelaten worden of vanop afstand geobserveerd worden.