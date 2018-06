Eland achtervolgt koppel op golfterrein en dat probeert zich uit voeten te maken in golfkarretje KVDS

01 juni 2018

17u54

Bron: Facebook 0

Een koppel uit de Amerikaanse staat Utah heeft de schrik van zijn leven beleefd toen het ging golfen in de Park City Golf Club. Mark Redican en zijn vrouw werden op zeker moment achtervolgd door een eland die groter was dan hun golfkarretje. “Ik was klaar om een balletje te slaan toen mijn vrouw opeens begon te gillen”, doet hij het verhaal. “We zijn meteen in ons karretje gesprongen en beginnen te rijden. Niet dat het dier zo agressief was, maar het was zo gigantisch dat we geen risico’s wilden nemen.” Het koppel raakte veilig weg. Een buur van de club maakte een filmpje van het tafereel en dat werd gedeeld door de Utah Division of Wildlife Resources.