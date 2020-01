Eindelijk! Reuzenpanda's in Nederlands dierenpark hebben ‘het’ gedaan (na drie jaar wachten) Redactie Utrecht

21 januari 2020

10u08

Bron: AD.nl 0 Dieren Het is gelukt! Reuzenpanda's Wu Wen en Xing Ya hebben zaterdag voor het eerst met elkaar gepaard in Ouwehands Dierenpark, een zoo in het Nederlandse Rhenen. Of vrouwtje Wu Wen zwanger is, is nog onbekend. Maar wat zijn de verzorgers blij. Ze hebben sinds de komst van de reuzenpanda’s in 2017 naar dit moment toegewerkt.

De afgelopen jaren werden de reuzenpanda’s op verschillende manieren voorbereid op hun eerste ontmoeting. Zo werd onder andere urine van de dieren in elkaars verblijf verspreid, kreeg het mannetje Xing Ya geluidsopnames te horen van reuzenpandamannen in de paartijd en werd hij getraind om op zijn achterpoten te staan zodat hij in staat zou zijn de daad te volbrengen.



Vanuit hun aparte nachtverblijven hebben de reuzenpanda’s vorig jaar voor het eerst neus-aan-neus contact gehad en elkaar van heel dichtbij kunnen horen, zien en ruiken. De reuzenpanda’s toonden interesse in elkaar, maar uiteindelijk heeft dit toen niet geleid tot een paarpoging. Xing Ya was nog te jong en hierdoor te speels.

Klaar

Eind vorige week bleek uit een hormoonbepaling dat Wu Wen er klaar voor was. Vanaf dit moment zijn de pandaverzorgers dag en nacht aanwezig geweest om de reuzenpanda’s te begeleiden en samen te brengen in een speciaal verblijf. Hierbij was er intensief contact met experts van de China Conservation and Research Center for the Giant Panda in China, die de dierverzorgers van Ouwehands Dierenpark adviseerden.



De voortplanting van de reuzenpanda is zeer complex mede door de korte vruchtbaarheidsperiode van het vrouwtje: slechts een paar dagen per jaar. Daarom hield de dierentuin in Rhenen nauwlettend in de gaten wanneer het moment daar was. De afgelopen weken werd de urine van Wu Wen vrijwel dagelijks gecheckt om haar hormoonpiek te bepalen. De komende weken worden nu al even spannend als de lange weg die aan het grote paarmoment vooraf ging. De hormonen in de urine van Wu Wen worden ook nu dagelijks gemonitord en zullen moeten uitwijzen of ze zwanger is.

Roodgloeiende telefoon

En zijn de pandaverzorgers in Ouwehands Dierenpark nu massaal aan de champagne? Dat lijkt mee te vallen, want tijd om de telefoon te beantwoorden is er niet. “We hebben het heel druk, de telefoon staat roodgloeiend. Iedereen wil iets weten over de panda's”, zegt een gehaaste woordvoerder.

De reuzenpanda is een bedreigde diersoort die alleen in China in het wild voorkomt. Volgens de laatste telling leven er nog 1864 exemplaren in het wild.