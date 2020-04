Eindelijk een beetje privacy: reuzenpanda’s paren na tien jaar wachten, nu zoo gesloten is door coronavirus kv

07 april 2020

18u41

Bron: Ocean Park, NY Times 0 Dieren De reuzenpanda’s Ying Ying en Le Le verblijven al sinds 2007 in Ocean Park in Hongkong. Sinds 2010 wordt geprobeerd om hen aan te zetten tot paren, maar pas nu de zoo gesloten is wegens het coronavirus, gingen de dieren na jarenlange vergeefse pogingen eindelijk tot actie over. Of er daadwerkelijk welpjes van zullen komen, is momenteel echter nog een groot vraagteken.

Zowel panda’s in het wild als in gevangenschap vertonen zelden paringsdrang. In het verleden hebben zoomedewerkers zelfs geprobeerd om de dieren bij wijze van handleiding videobeelden te tonen van andere panda’s die seks hebben. Bovendien zijn de vrouwtjes slechts 24 uur tot 72 uur per jaar vruchtbaar; als een mannetje dan geen interesse vertoont, moet er een volledig jaar gewacht worden op een nieuwe kans. Dat brengt de overleving van de kwetsbare diersoort nog meer in het gedrang: in 2014 schatte het WWF het aantal wilde pandaberen op slechts 1.864.

Maar misschien was een beetje privacy het enige wat Ying Ying en Le Le nodig hadden. Ocean Park sloot zijn deuren op 26 januari in het kader van de maatregelen tegen het coronavirus. Sindsdien ligt de continue toestroom aan bezoekers stil.





De voorbije dagen bemerkten de zoomedewerkers bepaalde gedragingen die typisch zijn voor het paarseizoen dat elk jaar plaatsvindt van maart tot mei. Ying Ying speelde meer in het water, Le Le liet geursporen achter in zijn habitat en ging op zoek naar Ying Ying’s geur. Toen de dierenarts ook een verandering in Ying Ying’s hormoonspiegel waarnam, wisten ze dat het moment er zat aan te komen. Maandag stonden de medewerkers klaar met hun camera’s om wat pittige beelden te maken van het koppeltje in actie.

“Het succesvolle natuurlijke paringsproces van vandaag is voor ons allemaal bijzonder goed nieuws, aangezien de kans op een zwangerschap via natuurlijke paring groter is dan bij kunstmatige inseminatie”, zegt Michael Boos, directeur zoölogische operaties en natuurbescherming bij Ocean Park. Het zal echter nog enige tijd duren vooraleer we weten of er babypanda’s onderweg zijn. De draagtijd bedraagt 72 tot 324 dagen en de welpjes zijn pas 14 tot 17 dagen voor de geboorte te zien op een echo, laat het park weten in een persbericht.

Giant pandas Ying Ying and Le Le succeeded in a natural mating, @Ocean_Park has announced. "We hope to bear wonderful pregnancy news to Hong Kongers this year and make further contributions to the conservation of this vulnerable species," the park's Michael Boos said. pic.twitter.com/yJCpCdVHeK Hong Kong Free Press(@ HongKongFP) link