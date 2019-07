Egelbaby's steeds vaker verminkt of vermalen door slimme robotgrasmaaiers HL

29 juli 2019

15u22

Bron: AD 12 Dieren Natuurpunt luidt de noodklok over robotgrasmaaiers die steeds vaker jonge egels levensgevaarlijk verminken of zelfs helemaal vermalen. De organisatie doet een dringende oproep aan eigenaren van de machines om ze alleen nog overdag te laten ‘scheren’ en niet ‘s nachts, omdat de stekelige zoogdieren juist dan actief zijn. Ook wordt geadviseerd de botssensoren en beschermkap van de maaiers lager af te stellen, opdat ze kleine dieren zoals egels sneller opmerken.

Volgens Natuurpunt is de populariteit van robotgrasmaaiers de afgelopen vijf jaar flink toegenomen. Niet zo verwonderlijk, want de slimme machines kunnen zonder menselijke hulp op elk moment grassprieten op de gewenste lengte houden. Ze navigeren met hulp van metalen draden die aan de randen van een gazon zijn aangebracht en keren na een geprogrammeerde maaibeurt met afval en al weer terug naar een oplaadstation. Maar de kans dat ze tijdens hun werk slachtoffers maken, is volgens Natuurpunt levensgroot.



Steeds vaker worden bij opvangcentra levensgevaarlijk verminkte egels binnengebracht. In de meeste gevallen zijn ze de dupe geworden van de slimme maaiers. Vooral jonge egels raken gewond door de ‘moordmachines’ die vaak ‘s nachts aan staan. De ongelukken gebeuren doordat veel maaiers niet stoppen als ze kleine obstakels registreren. Oftewel: ze slaan niet af als ze een egel treffen en maaien rustig door.

Verdedigingsmechanisme

De oplossing is volgens Natuurpunt om de afstand tussen de beschermende kap en de grond zo af te stellen dat een ruimte van maximaal 4,5 centimeter overblijft. In maaiers die hoger zijn afgesteld, kunnen jonge egels makkelijk worden vermalen. Grotere of volwassen exemplaren kunnen er gewond door raken. Egels die in nachtelijke uren een robotmaaier treffen, lopen daar immers niet voor weg. De dieren rollen zich bij gevaar op en blijven dan langere tijd roerloos liggen. Een robotmaaier ziet een opgerolde egel als hobbel en rijdt er vervolgens met enige moeite overheen. De gevolgen kunnen vreselijk zijn. De messen kunnen vastlopen in de huid van de egels of, als het om kleintjes gaat, ze aan flarden snijden.

Volgens Natuurpunt is nog niet duidelijk hoeveel slachtoffers de maaiers op jaarbasis maken. Ze doen dan ook een oproep aan mensen met maaiers en anderen om toch vooral ongelukken met egels te melden.

De organisatie komt nu al met een paar tips om de kans op slachtoffers tot een minimum te beperken. “Laat de maaier alleen overdag werken, verwijder alle dieren van het gazon en koop een toestel met een lage rand en de nodige veiligheidsmechanismen zoals messen die bij obstakels automatisch inklappen.”