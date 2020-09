Eerste "staalhard" bewijs van lynx in België jv

04 september 2020

07u53

Bron: belga 6 Dieren Voor het eerst is er bewijs dat er een lynx leeft in onze Ardennen. Op 27 augustus werd de superkat gefotografeerd door een onbemande wildcamera van een vrijwilliger van Landschap vzw en Welkom Wolf in de Semoisvallei, in het zuiden van het land. Dat meldt Landschap vzw.

Het meldpunt voor grote predatoren in Wallonië Réseau Loup en Landschap vzw gaan ervan uit dat de aanwezigheid van deze superkat niet zomaar een toevallige korte passage is, maar dat de lynx er een gevestigd territorium heeft. Al sinds eind februari ontvangt Réseau Loup niet-verifieerbare waarnemingen uit dezelfde regio.



Vanaf 1990 waren er regelmatig zware vermoedens over de aanwezigheid van lynx in de Voerstreek en in de Hoge Venen, maar de aanwezigheid daar was wellicht niet permanent en de waarnemingen doofden uit rond 2007, aldus de vzw.



Hoelang de lynx al in de Ardennen voorkomt, blijft een vraagteken. De lynx weet namelijk nog beter dan de wolf om zijn aanwezigheid verborgen te houden voor de mens, klinkt het.

Volgens Landschap vzw is de aanwezigheid van de lynx in België mogelijk een uitvloeisel van herintroductieprojecten in Duitsland of Frankrijk. Maar het individu van de Semoisvallei kan zelf geen onderdeel van dat herintroductieproject zijn, want die dragen steeds een zender. "De migratie van deze lynx of zijn voorouders tot in ons land is dus in ieder geval 100 procent natuurlijk", aldus Landschap vzw. Volgens Zwitserse, Franse en Duitse specialisten zou het gaan om "een volwassen exemplaar, volledig wild en in uitstekende conditie".



De Euraziatische lynx is de grootste katachtige in onze regio. Lynxen leven het grootste deel van het jaar solitair en gebruiken territoria die tot 500 vierkante kilometer groot zijn. De superkat eet reeën, edelherten, damherten, wilde zwijnen en moeflons. Voor mensen is de lynx ongevaarlijk.



Alle waarnemingen van de lynx zijn welkom op www.welkomlynx.be.