Eerste hondje met coronavirus in Hongkong in quarantaine kv

04 maart 2020

19u35

Hongkong heeft voor het eerst een besmetting met het coronavirus bij een hond vastgesteld. Een kleine keeshond heeft het virus opgelopen van zijn ziek baasje, aldus lokale media. Volgens de autoriteiten in de stadstaat gaat het om het eerste geval van besmetting van mens op dier. Het getroffen dier wordt in quarantaine gehouden.

De hond testten ‘zwak positief’ voor het virus, wat wijst op een laag niveau van besmetting, aldus het ministerie voor Landbouw, Visserij en Natuurbescherming in Hongkong. “Het departement zal de hond nauw opvolgen en de test later opnieuw uitvoeren. Hij zal enkel terugkeren naar zijn baasje wanneer het testresultaat negatief is”, laat het ministerie weten in een verklaring.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is er momenteel geen bewijs dat huisdieren besmet kunnen geraken met het coronavirus. Volgens experts in dierengezondheid in Hongkong moeten eigenaars niet te ongerust worden en hun dieren niet in de steek laten. Door ervaringen met het SARS-virus in 2003 denken deskundigen dat dieren, ondanks de besmetting, niet ziek zullen worden en dat zij het virus niet kunnen overbrengen op mensen.

Hongkong heeft tot nu toe 103 bevestigde gevallen van het coronavirus. Twee mensen zijn ondertussen overleden. Uit vrees voor een verdere uitbraak van de ziekte blijven winkelcentra en restaurants leeg en werken veel mensen van thuis uit. Scholen blijven nog tot minstens midden april dicht.