Eerste hond besmet met Covid-19 overleden: “Er is nog maar weinig bekend over het effect van het virus op honden” Jedidja Tack

31 juli 2020

12u04

Bron: National Geographic, USA Today 110 Dieren Buddy, een zevenjarige Duitse herder uit New York, stierf op 11 juli nadat hij midden april ademhalingsproblemen kreeg. Dat meldt National Geographic. Hoewel de hond waarschijnlijk kanker had, blijkt uit zijn gezondheidsgegevens hoe weinig we weten over dieren en het coronavirus.

In Staten Island, een van de vijf wijken van New York, raakte een Duitse herder besmet met Covid-19. Naar verluidt begon de hond midden april symptomen van het coronavirus te vertonen niet lang nadat zijn eigenaar, Robert Mahoney, het virus opliep. In de daaropvolgende maand verloor Buddy veel lichaamsgewicht en energie, wat zijn eigenaren verontrustte. Het dier werd naar een dierenarts gebracht, die medicatie voorschreef en betwijfelde of de hond het coronavirus had opgelopen.

Na meerdere bezoeken aan drie verschillende dierenartsen, hartmedicatie, steroïden en andere medische ingrepen, werd Buddy op 15 mei uiteindelijk getest op het coronavirus in het dierenhospitaal Bay Street in Rosebank. Maar het duurde nog tot 2 juni voordat het New York City Department of Health de familie Mahoney opbelde om hen te vertellen dat hun hond daadwerkelijk het virus had opgelopen.

Buddy werd daarmee de eerste hond in de VS die positief testte op het coronavirus.

Kanker

Tot eergisteren waren Buddy’s identiteit, de details van zijn gezondheidstoestand en zijn dood niet openbaar gemaakt. Uit medische gegevens die intussen zijn vrijgegeven door de Mahoneys en in opdracht van National Geographic werden nagetrokken door twee dierenartsen die niet bij Buddy’s behandeling waren betrokken, blijkt dat de hond waarschijnlijk lymfoom had. Dat is een vorm van kanker die de symptomen zou kunnen verklaren waaraan Buddy vlak voor zijn dood leed. Het is onduidelijk of kanker de hond vatbaarder heeft gemaakt voor het coronavirus. Mogelijk is het virus zelf de oorzaak van zijn ziekte, of was het een toevallige samenloop van omstandigheden. De familie van Buddy nam de aartsmoeilijke beslissing om hun geliefde huisdier te laten inslapen op 11 juli, nadat het maanden had afgezien.

Waakzaam

Experten houden vol dat “het risico op besmetting met het coronavirus voor huisdieren gering blijft”. Terwijl bij meer dan vier miljoen mensen in de VS Covid-19 werd vastgesteld, kregen minder dan 25 huisdieren dezelfde diagnose. Bovendien is er nog “geen bewijs gevonden dat dieren de ziekte kunnen overdragen op mensen”, klinkt het. Toch roepen de experten ook op om waakzaam te blijven want “er is nog maar weinig geweten over het effect van het coronavirus op honden”.