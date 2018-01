Eerst dacht hij dat het om vastgevroren boomwortels ging. Dan zag hij tanden Karen Van Eyken

Bron: The Washington Post, Instagram 82 Oibswamppark Dieren De ijzige koude in de Verenigde Staten laat zich ook voelen in North Carolina. Toen George Howard poolshoogte ging nemen hoe het gesteld was met de dieren in het Shallotte River Swamp park stelde hij iets bijzonders vast. De Amerikaan meende enkele boomwortels in het bevroren moeras te ontwaren. Maar dan zag hij plots tanden.

George Howard is de manager van het park dat twee jaar geleden de deuren opende. De gevolgen van de 'bomcycloon' zijn ook hier niet uitgebleven. Voor het eerst sinds de opening van het park zijn de moerassen bevroren. Toen hij het fenomeen ging bestuderen, zag hij enkele wortels van cipressen uit het ijs steken. Althans dat dacht hij. Tot hij tanden zag en besefte dat het om de snoetjes van alligators ging.

De dieren leken bevroren, versteend bijna. Waren ze dood?

Howard legde aan The Washington Post uit wat er aan de hand was en hij kon de lezers meteen geruststellen: de reptielen leven nog.

"Deze alligators bewijzen zo nog maar eens hoe goed ze zijn in het overleven van extreme omstandigheden. Dit toont aan hoe sterk ze zijn", aldus de manager van het park.

De reptielen zijn in een soort van winterslaap gegaan waarbij hun metabolisme sterk is vertraagd. Zolang het zeer koud blijft, zullen ze als versteend blijven zitten. Eens de temperaturen weer stijgen en het ijs gesmolten is, komen ze weer tot leven.

In Florida waar voor het eerst in dertig jaar sneeuw viel, werd een gelijkaardig tafereel waargenomen. Groene leguanen vielen er letterlijk uit de bomen, omdat ze zich niet meer konden bewegen. Nu het kwik opnieuw gestegen is in Florida zijn de leguanen weer gewoon 'ontdooid' en klimmen ze als vanouds de bomen in.