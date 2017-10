Een walvisdrol vinden, het kan je stinkend rijk maken Spanjaarden doen kostbare vondst ADN

Bron: Volkskrant, Diario de Mallorca 9 thinkstock Dieren Twee Spaanse jongemannen sprongen onlangs een gat in de lucht toen ze op een strand in Mallorca een walvisdrol vonden. Excuseer? Tja, laat een onwelriekend en wasachtig product uit het darmstelstel van potvissen - ambergrijs - nu net een heel zeldzaam en kostbaar spul zijn. De fortuinlijke plaatselijke pizzabakker en zijn makker die de grote boodschap vonden, zijn nu 50 - tot 80.000 euro rijker.

Een bruine of grijze klomp die meegeeft als je erop duwt. Zo ziet ambergrijs eruit. Herkomst: de darm van een potvis. De stof wordt aangemaakt in het darmstelsel van potvissen om de darmwand te beschermen tegen de harde, onverteerbare delen van een favoriete potvislekkernij: inktvis. En het is een zeldzaam en kostbaar ingrediënt van luxeparfums.

"Lotto gewonnen"

De klomp ambergrijs van één kilogram die pizzabakker Soufian Akrach en zijn vriend twee weken geleden vonden in de badplaats Cala Millor was aangespoeld na een storm, samen met nog wat kleinere stukken. Soufian dacht meteen in de richting van ambergrijs, want in de Arabische cultuur waarin hij opgroeide is die stof niet onbekend. Zijn voorliefde voor natuurdocumentaires hielp hem bij het herkennen van de zeldzaamheid. Een kilo ambergrijs heeft een marktwaarde van 50.000 tot 80.000 euro. De twee zijn nu dus plotsklaps tienduizenden euro's rijker. "We konden het niet geloven", aldus een dolblije Soufian aan een lokale krant. "Het is alsof we de Lotto hebben gewonnen. Eerst dacht ik - door de stank - dat het een rioolsteen was, maar snel begreep ik dat het echt amber was."

Wat maakt ambergrijs zo'n kostbaar ingrediënt voor parfum? Twee eigenschappen. Vooreerst maakt de dierlijke mestgeur na droging plaats voor een aangename geur, legt Frank Bloem, Nederlands kunstenaar gespecialiseerd in geuren, uit aan de Volkskrant. Daarnaast is er een handige functie voor parfum: ambergrijs versterkt andere geuren en doet parfum beter aan de huid hechten, waardoor we langer kunnen genieten van ons lekkere luchtje.

Hoewel je niet meteen verwacht dat een parfum van een luxemerk als Dior ook maar iets te maken heeft met walvisdrollen, is ambergrijs toch een bestanddeel van het exclusieve Dior-parfum Ambre Nuit. Kostprijs: 227 euro voor 125 milliliter.

Dior Dior Ambre Nuit.

Jagen op walvissen is verboden, want de zeezoogdieren zijn een beschermde diersoort. De Verenigde Staten en Australië gaan nog een stap verder. Daar is ook de handel in walvisuitwerpselen verboden om de dieren te beschermen van moord voor hun ambergrijs. In Nieuw-Zeeland wordt dan weer lustig legaal ambergrijs van stranden geraapt, langs de zuidelijke walvisroute. Omdat ambergrijs zo duur is en omdat de walvis bedreigd is, kiezen bijna alle parfums voor het synthetische alternatief ambroxan.

Half miljoen euro

Op 15 december 2012 spoelde op het grootste Nederlandse waddeneiland Texel een potvis aan met 83 kilo ambergrijs in zijn darmen. Een uitzonderlijke vondst, waarbij toestemming nodig was om de klompen te kunnen verkopen (het ambergrijs zat immers nog in de potvis). Uiteindelijk werd het grootste deel verkocht aan Ajmal, een Indiase parfumfabrikant, voor ruim een half miljoen euro. Sindsdien vinden Nederlanders geregeld 'ambergrijs' op het strand, maar helaas denken mensen geregeld onterecht dat ze beet hebben en moeten ze afdruipen met een stukje plastic of rubber.

afp Een aangespoelde potvis op Texel in 2016.