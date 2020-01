Een strand exclusief voor zeehonden: dierenorganisatie in Ierland wil strand 9 maanden sluiten voor publiek AW

07 januari 2020

16u48

Bron: The Times 0 Dieren Brides Head - een klein strand in Wicklow, in het oosten van Ierland - zou voortaan negen maanden van het jaar verboden terrein moeten zijn voor het publiek. Dan kunnen de zeehonden ongestoord hun gang gaan. Dat stelt de lokale dierenorganisatie Seal Rescue Ireland.

Het rustige strand van Brides Head is een geliefde plaats voor grijze zeehonden. Ze komen er tot rust, doen wat moet tijdens het broedseizoen en wachten er vervolgens tot hun jongen oud genoeg zijn om zelf het koude water in te duiken. Alleen verstoren mensen (en hun honden) hun rust.

Om die reden werd er vorig jaar reeds een verbod gestemd door de gemeenteraad van Wicklow. Daarna werd het publiek de toegang tot het strand ontzegd tussen augustus en december. Maar vijf maanden is te weinig, vindt Seal Rescue Ireland. “Het strand is een te waardevolle trek- en broedplaats voor de zeehonden”, aldus Melanie Croce, directeur van Seal Rescue Ireland. Ze vraagt om het strand te sluiten tot mei.

Witte vacht

In september krijgen de grijze zeehonden pups. Die pups zien er met hun witte vacht nog een tikkeltje anders uit dan hun ouders. Hun witte pels is perfect bestand tegen de koude, maar niet waterdicht. Daarom gaan de kleine zeehonden in eerste instantie niet het water in. Pas na drie weken – als ze in de rui gaan en gegroeid zijn – verlaten ze hun moeder en gaan ze zwemmen. In het water kunnen ze dan zelf op zoek gaan naar eten.

Het mag dus niet verbazen dat de pups de eerste weken na hun geboorte bijzonder kwetsbaar zijn. Als mensen of honden te dicht in de buurt komen, kunnen ze paniek veroorzaken bij de zeehonden. Dat kan resulteren in een stormloop waarbij de pups ernstig verwond of verpletterd worden.