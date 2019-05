Eén miljoen Europeanen gezocht om bijen te redden: hier kan je tekenen KVDS

28 mei 2019

15u19 90 Dieren De Europese Commissie heeft groen licht gegeven voor een burgerinitiatief dat met nieuwe wetgeving de bijen wil redden. Sinds gisteren kan je de petitie tekenen. Als de organisatoren binnen een tijdspanne van een jaar minsten een miljoen handtekeningen verzamelen, moet de Commissie hun verzoek inwilligen óf motiveren waarom ze dat toch niet doet.

Het burgerinitiatief ‘Red de bijen!’ vraagt dat de Europese Commissie werk maakt van een betere ondersteuning van de biodiversiteit van de insecten en een betere bescherming van hun habitat. Dat kan onder meer door het gebruik van pesticiden in de landbouw drastisch te beteugelen. (meer info vind je hier)

Vernietiging

“Het aantal insecten is de jongste 30 jaar drastisch teruggelopen”, aldus ‘Red de bijen!’. “De vernietiging van hun habitat bedreigt vele soorten. Dat zal wereldwijd zware gevolgen hebben voor de mensheid, want we hebben hen nodig in ons ecosysteem en voor het verzekeren van onze voedselbronnen. Het is nog niet te laat voor corrigerende maatregelen, maar dan moeten we er onmiddellijk aan beginnen, zowel op globaal als op lokaal niveau”, klinkt het.



Sinds gisteren kan je de petitie van het burgerinitiatief tekenen. “Burgers van alle Europese landen kunnen op deze manier druk zetten op de Europese Commissie om maatregelen te nemen die de bijen en hun habitat moeten beschermen”, klinkt het. Op de petitie moet je je voornaam, je achternaam, je e-mailadres, je woonplaats en je land van herkomst achterlaten. (lees hieronder verder)

Via burgerinitiatieven kunnen Europese burgers mee de Europese agenda bepalen. Als de organisatoren van zo’n initiatief in één jaar tijd één miljoen mensen achter een politieke eis kunnen scharen van leden uit minstens 7 verschillende EU-landen, moet de Commissie binnen de drie maanden officieel reageren. Ze kan dan wetgeving voorstellen, of moet dan motiveren waarom ze dat niet doet.

Je kan de petitie vinden op deze website.