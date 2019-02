Eén leven kwijt, acht te gaan? Kat als bij wonder gezond en wel na beangstigend vriesavontuur ADN

07 februari 2019

13u47

Bron: ABC News 1 Dieren Een gelukzakje, zo kan je kat Fluffy gerust noemen. De poes is weer gezond en wel nadat ze vorige week in zwaar bevroren toestand werd teruggevonden.

De baasjes van Fluffy, die in Kalispell, Montana, wonen, vonden haar vorige week donderdag in een sneeuwbank buiten. De kat was weer maar eens naar buiten geglipt ondanks het barre winterweer. Het was op dat moment -13 graden in Montana, er was ook een halve meter sneeuw gevallen. Na lang zoeken vonden haar bange eigenaars Fluffy eindelijk ergens in het witte sneeuwtapijt. Maar wat zag het er slecht uit. De kat reageerde niet meer, haar lange vacht was bedekt met ijs. In paniek snelden ze hun huisdier naar de dierenkliniek.

Toen dokter Jevon Clark de binnengebrachte kat onderzocht, was haar temperatuur zo laag dat het zelfs niet te registreren was met de thermometer. Na twee zenuwslopende uren vol warm water en dekentjes, slaagde de kat er nog steeds niet in om op temperatuur te komen. De dokters bleven alles op alles zetten, met onder andere verwarmde kussens en kooien. Met succes. Na vele uren strijd worstelde Fluffy zich er langzaam maar zeker door.

Dinsdag liet het ziekenhuis op Facebook weten dat Fluffy miraculeus genoeg volledig bij haar positieven is en opnieuw bij haar baasjes woont. “Ze is gewoon geweldig”, aldus de dierenkliniek. Volgens die baasjes is Fluffy vanaf nu duidelijk een binnenhuiskat geworden. Ze voelt niet meer de nood om naar buiten te ontsnappen voor grootse winterse avonturen.

Bekijk ook: