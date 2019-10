Een koe met zebrastrepen: grappig voor ons, angstaanjagend voor vliegen

Dieren

Een bijzonder zicht: een koe met de strepen van een zebra. Toch werd bovenstaande koe niet beschilderd omdat het er bijzonder uitziet, maar wel om vliegen af te schrikken. Want wat blijkt? De strepen van een zebra reduceren het aantal pijnlijke vliegenbeten met 50 procent. Dat staat te lezen in het wetenschappelijk tijdschrift Plos One