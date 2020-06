Een derde van de insecten wereldwijd met uitsterven bedreigd Loudi Langelaan JOBR

09 juni 2020

16u23

Bron: AD 4 Dieren Het gaat niet goed met de insecten. Door intensieve landbouw en het zware gebruik van pesticiden zijn er wereldwijd steeds minder insecten. Meer dan 40 procent van alle soorten slinkt al jaren in aantal en een derde van de insectensoorten wordt met uitsterven bedreigd. In Europa wordt minstens 1 op de 10 bijen- en vlindersoorten met uitsterven bedreigd. Dat blijkt uit de “Insect Atlas”, een rapport over de insectenstand en oorzaken van achteruitgang dat vandaag is uitgekomen.

Milieuclubs Heinrich Böll Stiftung en Friends of the Earth Europe brachten voor het rapport verschillende wetenschappelijke studies bij elkaar. Conclusie: voor veel van de zespotigen ziet het er al jaren niet goed uit en wordt het alleen maar minder. Grootschalige monocultuur, dat wil zeggen dat op hetzelfde stuk grond altijd hetzelfde gewas verbouwd wordt, afhankelijkheid van pesticiden en insecticiden maakt landbouw de belangrijkste bedreiging voor insecten. Monocultuur zorgt er wereldwijd voor dat er minder ruimte is voor verschillende plantensoorten, waardoor het leefgebied van insectensoorten verkleint.

Pesticiden

Ook het gebruik van giftige pesticiden en insecticiden neemt nog altijd toe. De effectiviteit van die middelen groeit en daarmee neemt ook de negatieve invloed op het insectenbestand toe. De intensivering en uitbreiding van landbouw en het verliezen van natuurgebieden zijn belangrijke oorzaken voor insectensterfte, aldus het rapport.

De onderzoekers wijzen in het rapport op het belang van de kleine beestjes. Bestuivers zijn vitaal voor hele ecosystemen. De natuur zal drastisch veranderen als te veel insecten verdwijnen, en daarmee het systeem waarvan ook mensen afhankelijk zijn. De technologie van zogenaamde ‘pollinator robots’, dat zijn gigantische bij-robotten, zal het werk van insecten nooit helemaal over kunnen nemen, stelt het rapport.

Biodiversiteit

De onderzoekers wijzen erop dat het ook anders kan en moet. Biologische landbouw is goed voor de biodiversiteit en zou op veel meer plekken intensieve landbouw kunnen vervangen. Voor de bescherming van gewassen kunnen natuurlijke vijanden ingezet worden. Ook gewasrotatie en polycultuur bieden op een meer natuurlijke manier bescherming en verkleinen de kans op ziekten en mislukte oogsten.

