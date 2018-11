Een bucketlist voor honden: deze 7 dingen moet je zeker eens doen met jouw viervoeter Redactie

15 november 2018

11u30 6 Dieren Weet je niet wat gedaan met jouw hond op een luie zondagmiddag? Dan kan het boek “Mijn hond & ik: 200 dingen die je moet gedaan hebben met je allerliefste viervoeter” van schrijfster en hondenvriend Steffi Verjans (29) wel van pas komen. Verjans heeft een heuse bucketlist opgesteld, wij zetten de zeven leukste ideeën op een rijtje.

Van samen lui zijn tot de meest intense herfstwandeling, en alles daar tussenin. Verjans, die zelf acht honden heeft, heeft een jaar gewerkt om de bucketlist samen te stellen. Haar reden om dit boek te schrijven is eentje die elke hondenvriend zal begrijpen: “Het leven met onze honden zal altijd te kort zijn”, zegt ze. “Daarom is het belangrijk dat we elk moment samen benutten.”

Misschien is niet elke tip in het boek iets voor jou of jouw huisdier (in een bubbelbad kruipen met die harige viervoeter is voor sommigen mogelijk wat te veel gevraagd), maar deze zeven ideeën zijn alleszins de moeite om te doen samen met Bobby of Bobientje.

1. Al ooit gehoord van agility? Je hond moet zo snel mogelijk een foutloos parcours kunnen afleggen. Dit parcours bestaat uit verschillende hindernissen. Fun gegarandeerd!

2. Osteopathie! Osteo-watte? Wel, het kan zeer nuttig zijn naast de klassieke dierengeneeskunde. Het is een geneeswijze die ervan uitgaat dat een verminderde beweeglijkheid van lichaamsstructuren een nadelige invloed heeft op de algemene gezondheid. Iets om in het achterhoofd te houden wanneer je hond zich minder lekker voelt...

3. Neem je hond mee naar je werk - het zou je stressniveau verlagen.

4. Heb je pas een pup in huis? Organiseer dan een puppyborrel en nodig hondenvriendjes uit. De baasjes mogen ook meekomen... Geen pup in huis maar heb je net wel een oudere hond gered? Top! Organiseer dan een “welkomsdrink”!

5. Bezoek een plaats waar je hond kan loslopen. Berg dus je leiband op en geniet er samen van! Lijn wel je hond onmiddellijk terug aan wanneer je mensen, andere dieren of andere honden ziet aankomen.

6. Voor diegenen die wat van avontuur houden: ga samen een berg beklimmen en geniet van het uitzicht! Té avontuurlijk? Zoek dan een kleiner exemplaar om te beklimmen.

7. Kamperen in een mooie en groene omgeving met je beste vriend. Wat wilt een mens (en hond) nog meer?

Met de opbrengst van het boek wil Verjans haar eigen vzw Farm Flora opstarten. Met Farm Flora zal de schrijfster mishandelde en verwaarloosde dieren opvangen. Het boek kan online besteld worden.